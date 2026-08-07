Ferragosto, sciopero regionale del commercio e della distribuzione organizzata in Calabria

Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL Calabria proclamano lo sciopero per l'intero turno di lavoro del 15 agosto: "Una scelta di civiltà e di equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro"

Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL Calabria proclamano lo sciopero per l’intero turno di lavoro del 15 agosto 2026. La decisione è stata assunta per riaffermare il valore del riposo nelle giornate festive e il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio a trascorrere il Ferragosto con le proprie famiglie.

La richiesta di chiusura degli esercizi commerciali e l’appello a Occhiuto

Le Organizzazioni Sindacali evidenziano come la festività del 15 agosto rappresenti uno dei momenti più significativi dell’anno dal punto di vista sociale, familiare e culturale e ritengono che, salvo attività realmente indispensabili, debba essere privilegiata la chiusura degli esercizi commerciali e dei punti vendita della distribuzione moderna organizzata.

Contestualmente alla proclamazione dello sciopero, è stato rivolto un appello al Presidente della Regione Calabria affinché valuti ogni iniziativa utile a favorire la chiusura delle attività commerciali nella giornata di Ferragosto.

I sindacati: “Una scelta di civiltà e di equilibrio”

“Non si tratta soltanto di una rivendicazione sindacale – dichiarano congiuntamente Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL Calabria – ma di una scelta di civiltà e di equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori del commercio garantiscono ogni giorno professionalità, impegno e disponibilità. Ferragosto deve poter rappresentare anche per loro un’occasione di riposo, condivisione familiare e partecipazione alla vita sociale delle comunità”.

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono inoltre un invito alle imprese e alle associazioni datoriali affinché assumano una scelta volontaria di responsabilità sociale, evitando le aperture nella giornata del 15 agosto e contribuendo a valorizzare il significato della ricorrenza.

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Lo sciopero interesserà l’intero settore del commercio e della distribuzione moderna organizzata sul territorio regionale per l’intera giornata di sabato 15 agosto 2026.

FILCAMS CGIL Calabria Giuseppe Valentino

FISASCAT CISL Calabria Salvo Carofratello

UILTUCS UIL Calabria Saverio Scarpino