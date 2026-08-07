Calciomercato Reggina: ancora dalla Scafatese, si tenta il doppio colpo

Alberto Acquadro è già un calciatore della Reggina, ma il centrocampista potrebbe non essere l’unico protagonista della cavalcata vincente della Scafatese a trasferirsi in amaranto. Dopo l’ennesima promozione della sua carriera, Acquadro si è liberato dal club campano e ha scelto Reggio Calabria con un obiettivo preciso: provare a conquistare la sesta vittoria di un campionato della sua carriera.

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Romairone torna su Baldan e Volpicelli

Secondo quanto riferiscono i colleghi di PianetaReggina, il direttore sportivo Giancarlo Romairone starebbe provando a pescare ancora dalla Scafatese. I nomi sono due e non sono nuovi: Marco Baldan ed Emilio Volpicelli. Il difensore e l’attaccante erano stati già sondati dalla Reggina nella fase iniziale di questa sessione di calciomercato. Adesso, però, la società amaranto starebbe tentando l’affondo definitivo.

Due profili di grande esperienza per la categoria e soprattutto abituati a giocare campionati di vertice. Una caratteristica che sembra rappresentare uno dei criteri principali scelti dalla dirigenza nella costruzione dell’organico da mettere a disposizione di Marco Marchionni.

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Trattative non semplici, la Reggina ci prova

Le operazioni Baldan e Volpicelli non si presentano semplici. La Reggina, però, ha già dimostrato in queste settimane di mercato di avere argomenti importanti da mettere sul tavolo. Quando alla volontà della società si aggiunge quella del calciatore, il club amaranto ha mostrato di poter superare anche ostacoli di natura economica.

L’arrivo di Acquadro potrebbe quindi non essere l’unico incrocio sull’asse Scafati-Reggio Calabria. Romairone continua a lavorare e guarda ancora al gruppo che nell’ultima stagione ha dominato il proprio campionato: Baldan per rafforzare la difesa, Volpicelli per aggiungere qualità, gol ed esperienza al reparto offensivo.