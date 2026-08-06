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Serie D: ufficializzati i nove gironi. L’elenco completo

Il primo passo verso la nuova stagione. La Reggina parte come favorita

06 Agosto 2026 - 13:31 | Redazione

pallone campo

Dopo aver effettuato i sei ripescaggi, oggi è stato il giorno dei gironi e della loro composizione.

GIRONE A: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Derthona, Gozzano, Lascaris, Saluzzo, Valenzana Mado, Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante.

GIRONE B: Brusaporto, Club Milano, Leon, Milan Futuro, Pro Palazzolo, Pavonese, Real Calepina, Rovato, Scanzorosciate, Tritium, Villa Valle, V. Ciseranobergamo, Caldiero Terme, Chievoverona, Virtus Verona, Fiorenzuola.

GIRONE C: Brian Lignano, Cjarlins Muzane, LME, Triestina, Obermais, Virtus Bolzano, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, La Rocca Altavilla, Luparense, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense.

GIRONE D: Città di Pontedera, Pistoiese, Cittadella Modena, Correggese, Lentigione, Tropical Coriano, Arconatese, Aurora Pro Patria, Castellanzese, Crema, Casatese Merate, Oltrepo’, Pavia, Pro Sesto, Sant’Angelo, Solbiatese, Varese, Varesina.

GIRONE E: Flaminia, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grassina, Lucchese, Prato, Rondinella Marzocco, S. Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Nuova Ternana, Mezzolara, Progresso, Sasso Marconi.

GIRONE F: Ancona, Atletico Ascoli, Forsempronese, Maceratese, Montecchio Gallo, Recanatese, Vigor Senigallia, Città di Lanciano, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Santegidiese, Teramo, Angelana, Foligno, Pietralunghese, Sporting Trestina, Termoli.

GIRONE G: Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Ossese, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Aranova, Atletico Lodigiani, Certosa v. Campagnano, Città di Anagni, Trastevere, Unipomezia, Afragolese, Gelbison, Paganese, Sarnese, Venafro.

GIRONE H: Bisceglie, Brindisi, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla, Francavilla, Melfi, Turris, Ischia Isola Verde, Nocerina, Palmese, Real Normanna, Real Florio, Ebolitana, Gladiator.

GIRONE I: Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea VIrtus, Ragusa, Siracusa, Trapani, Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia.

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