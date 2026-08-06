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Serie D: i 9 gironi, il regolamento, gli Under da schierare

Il campionato prenderà il via il 6 settembre. Prima si scenderà in campo per la Coppa Italia

06 Agosto 2026 - 14:01 | Redazione

Reggina Cantalupa Giuliano Alma ()

Il Dipartimento Interregionale ha svelato la composizione dei gironi della Serie D 2026/2027.

Per la seconda stagione consecutiva, la massima serie dilettantistica si presenta nel format a 162 squadre divise in 9 raggruppamenti da 18 formazioni ciascuno. Numeri che ne fanno il campionato più rappresentativo d’Italia con ben 19 regioni su 20 presenti (con la sola eccezione della Valle d’Aosta) e ben 81 province.

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Il regolamento prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Tre gli under obbligatori previsti: un 2006, un 2007 e un 2008.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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