Serie D: composizione dei gironi. Tutte le avversarie della Reggina
Adesso si attende il calendario della nuova stagione 2026-27
06 Agosto 2026 - 13:25 | Redazione
Slittato di un giorno l’appuntamento con la composizione dei gironi. Oggi la LND li ha ufficializzati, vediamo quello I, dove si trova la Reggina.
GIRONE I: Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea VIrtus, Ragusa, Siracusa, Trapani, Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia.
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