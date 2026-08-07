Puliservice Volley Reggio Calabria: che colpo, firma Rachele Pioli

La Puliservice Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare il tesseramento di Rachele Pioli, giovane e promettente opposto classe 2005, destinata a diventare un tassello fondamentale del progetto che la squadra amaranto sta costruendo per il suo storico esordio nel campionato nazionale di Serie B2

Originaria di Foligno (PG), dove è nata il 25 maggio 2005, Rachele porta con sé un bagaglio di esperienza notevole per la sua giovane età. Cresciuta pallavolisticamente nella Trevi Volley, ha collezionato successi importanti nel settore giovanile, laureandosi campionessa regionale nelle categorie U14, U17 e U19, e sfiorando il titolo in altre due finali regionali. Le sue qualità non sono passate inosservate, tanto da meritare la convocazione nella rappresentativa regionale e l’opportunità di allenarsi con i selezionatori nazionali.

La sua determinazione l’ha spinta presto a confrontarsi con realtà lontane da casa. Dopo la prima esperienza in B2 e U18 con l’Olimpia Teodora Ravenna, ha fatto ritorno a Trevi per disputare il campionato di B1. Le sue tappe successive l’hanno vista protagonista in Emilia-Romagna (B2 con Alseno) e nelle Marche (B2 con Clementina 2020), dove nella scorsa stagione ha sfiorato l’accesso ai playoff.

Un opposto atipico e completo, Rachele è in grado di dare un contributo prezioso in entrambe le fasi di gioco: possiede una solida tecnica individuale, una buona attitudine difensiva e la duttilità di aver ricoperto in passato anche il ruolo di schiacciatrice.

L’arrivo di Rachele Pioli rappresenta un ulteriore segnale della volontà della società di costruire un futuro solido e vincente, facendo leva su giovani talenti di prospettiva.