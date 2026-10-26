Domotek Volley, rimonta spettacolo. I risultati della giornata e la classifica. Reggini in alto

Ci sono partite che è difficile raccontare, perché le parole non riescono a restituire fino in fondo le emozioni vissute. E quella tra Domotek Volley Reggio Calabria e Brescia è stata una di queste. Una battaglia sportiva, una rimonta che sembrava impossibile, una vittoria costruita con il cuore, il carattere e la spinta incessante di un PalaCalafiore trascinante. Dopo il successo per 3-2 ottenuto all’esordio sul campo di Pineto, la formazione reggina si ripete davanti al proprio pubblico, superando con lo stesso punteggio Brescia, detentrice della Supercoppa Italiana di Serie A2, conquistata proprio contro Pineto a inizio stagione.

I risultati della giornata

Lagonegro-Reggio Emilia 3-0

Belluno-Napoli 3-2

Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia 3-2

Gioia del Colle-Pineto 1-3

Grottazzolina-Fano 3-1

Macerata-Palmi 3-0

Porto Viro-Ravenna 0-3

Classifica Serie A2 Volley

Lagonegro 6

Grottazzolina 6

Domotek Volley Reggio Calabria 4

Napoli 4

Pineto 4

Belluno 3

Fano 3

Ravenna 3

Macerata 3

Porto Viro 3

Reggio Emilia 2

Brescia 1

Gioia del Colle 0

Palmi 0