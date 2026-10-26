Serie D: strana sensazione non vedere la Reggina in testa alla classifica

Per la prima volta in questa stagione, la Reggina non è in testa alla classifica del campionato di Serie D. A comandare, anche un po’ a sorpresa, è il Sambiase, che supera la Nissa e si prende il primato, approfittando del turno di riposo forzato degli amaranto. La squadra di Marchionni, infatti, recupererà la gara della nona giornata mercoledì 28 ottobre sul campo del Castrumfavara. Un sorpasso momentaneo, ma che cambia comunque lo scenario nella parte alta della classifica. C’è anche da registrare la vittoria della Vibonese che conferma quanto sia serrata la lotta per le prime posizioni e quanto poco margine ci sia per commettere passi falsi.

Leggi anche

Reggina, a Favara servono i tre punti

Per Acquadro e compagni, la trasferta di mercoledì assume quindi un peso ancora maggiore. Vincere diventa indispensabile non soltanto per riprendersi immediatamente la vetta, ma anche per lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti. Intanto, tra i risultati della giornata, sorprende il pareggio della Nuova Igea Virtus sul campo dell’Enna, formazione alle prese con enormi difficoltà tecniche e societarie. I giallorossi si sono ritrovati addirittura sotto di due reti fino a dodici minuti dal termine, riuscendo poi a evitare la sconfitta.

La classifica resta corta nelle posizioni di vertice e il campionato continua a confermarsi particolarmente combattuto. La Reggina ha adesso l’occasione di ristabilire le distanze e tornare davanti a tutti. Ma per farlo servirà una prestazione convincente, accompagnata soprattutto dal risultato. A Favara non ci sono alternative: servono i tre punti. Per riprendersi il primo posto e ribadire alle avversarie che la squadra da battere resta quella amaranto.