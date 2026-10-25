Serie D: Sambiase solo al comando, Reggina costretta a vincere. I risultati e la classifica attuale

Con la Reggina ferma causa rinvio della gara con il Favara, sono scese in campo tutte le altre. Il Sambiase continua la sua marcia, batte la Nissa e adesso è solo al comando della classifica. Benissimo anche la Vibonese che si impone a Ragusa.

I risultati della giornata

A. Palermo – Avola 1-0

PraiaTortora – Vigor Lamezia 1-0

Ragusa – Vibonese 1-3

Sambiase – Nissa 1-0

Siracusa – Trapani 1-1

Gela – Licata 4-0

Milazzo – Modica 1-0

Enna – Nuova Igea Virtus 2-2

Favara – Reggina (mercoledi 28 ottobre)

La classifica

Sambiase 20 Reggina 19 Vibonese 18 Avola 16 Milazzo 16 PraiaTortora 15 Nuova Igea 15 Licata 14* A. Palermo 11 Gela 9 Nissa 9 Siracusa (-7) 8 Vigor Lamezia 8 Favara 7 Modica 7 Trapani (-5) 5 Ragusa 3 Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato