Serie D: Sambiase solo al comando, Reggina costretta a vincere. I risultati e la classifica attuale
Mercoledi gli amaranto in campo per affrontare il Favara
25 Ottobre 2026 - 16:21 | Redazione
Con la Reggina ferma causa rinvio della gara con il Favara, sono scese in campo tutte le altre. Il Sambiase continua la sua marcia, batte la Nissa e adesso è solo al comando della classifica. Benissimo anche la Vibonese che si impone a Ragusa.
I risultati della giornata
A. Palermo – Avola 1-0
PraiaTortora – Vigor Lamezia 1-0
Ragusa – Vibonese 1-3
Sambiase – Nissa 1-0
Siracusa – Trapani 1-1
Gela – Licata 4-0
Milazzo – Modica 1-0
Enna – Nuova Igea Virtus 2-2
Favara – Reggina (mercoledi 28 ottobre)
La classifica
- Sambiase 20
- Reggina 19
- Vibonese 18
- Avola 16
- Milazzo 16
- PraiaTortora 15
- Nuova Igea 15
- Licata 14*
- A. Palermo 11
- Gela 9
- Nissa 9
- Siracusa (-7) 8
- Vigor Lamezia 8
- Favara 7
- Modica 7
- Trapani (-5) 5
- Ragusa 3
- Enna 2
*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato
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