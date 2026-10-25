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Serie D: Sambiase solo al comando, Reggina costretta a vincere. I risultati e la classifica attuale

Mercoledi gli amaranto in campo per affrontare il Favara

25 Ottobre 2026 - 16:21 | Redazione

Pallone ufficiale della Serie D 2025-26 con logo LND appoggiato su un supporto a bordo campo

Con la Reggina ferma causa rinvio della gara con il Favara, sono scese in campo tutte le altre. Il Sambiase continua la sua marcia, batte la Nissa e adesso è solo al comando della classifica. Benissimo anche la Vibonese che si impone a Ragusa.

I risultati della giornata

A. Palermo – Avola 1-0

PraiaTortora – Vigor Lamezia 1-0

Ragusa – Vibonese 1-3

Sambiase – Nissa 1-0

Siracusa – Trapani 1-1

Gela – Licata 4-0

Milazzo – Modica 1-0

Enna – Nuova Igea Virtus 2-2

Favara – Reggina (mercoledi 28 ottobre)

La classifica

  1. Sambiase 20
  2. Reggina 19
  3. Vibonese 18
  4. Avola 16
  5. Milazzo 16
  6. PraiaTortora 15
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14*
  9. A. Palermo 11
  10. Gela 9
  11. Nissa 9
  12. Siracusa (-7) 8
  13. Vigor Lamezia 8
  14. Favara 7
  15. Modica 7
  16. Trapani (-5) 5
  17. Ragusa 3
  18. Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato

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RegginaReggio Calabria Calcio
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