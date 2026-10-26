Volley: Puliservice lotta ma Melilli fa valere tutta la propria forza

Come da pronostico, la forte Melilli Volley, candidata significativa per andare fino in fondo stoppa la corsa della Puliservice Volley che, non riesce ad incidere in maniera prepotente alla prima al Palacalafiore e soprattutto, dopo la bella vittoria, tutta grinta ottenuta a Gioia Tauro. Esordio per la new entry Fabiana Mucciola, rientrata dopo una lunga esperienza pallavolista negli Usa.

Il match

Inizio molto combattuto. Prima della doppia cifra, però, le ospiti prendono il filo del set. Prova di gruppo, giocate d’altra categoria poche sbavature ed un vantaggio che diventa rassicurante. 11-19.

Tutto finito? No.Scatto d’orgoglio per le pallavoliste di Mister Azzarà e svantaggio dimezzato fino al meno cinque.Dascola sigla il punto del 16 a 20 in piena rimonta. Un salvataggio miracoloso del Melllli,ancora su Dascola palesa la preparazione delle siciliane ma Dzunik non perdona sotto rete.(17-20).Riferi in grande evidenza per le ospiti.

Cinica e concreta la formazione ospite che ripiazza un break impattante fino al 17 a 25 di fine primo set. Inizio in equilibrio anche nel secondo set. 8-8, tante belle individualità e voglia di superarsi a vicenda. Il mini-break Melilli arriva da tanto carattere sotto rete, 8-12 in un amen. Reagisce Giombini per le amaranto.

La rimonta è efficace ed arriva fino al 15-16. Melilli prova a “scappare” ancora:bellissimo il sotto rete di Margo Dzunik. Mister Azzarà manda in campo anche le giovanissime Neri,Gatto e Tallariti, unite alla new entry Mucciola. Melilli sprinta a si aggiudica il secondo set 19 a 25.

Parte molto bene Melilli nel terzo set. Le amaranto combattono e provano a ricucire. Melilli gioca con esperienza e carattere.Ottime a muro e nel gioco di squadra. Il set termina 16-25. Tre a zero per le siciliane, le amaranto continueranno il proprio processo d’integrazione e crescita collettiva. II prossimo impegno, sabato 31 ottobre alle ore 16,30 in casa del Palermo.

Il tabellino

PULISERVICE REGGIO C.: Mucciola (L), Dascola 5, Alvaro n.e., Dzunik 3, Perri 5, D’Elia, Neri, Romeo, Orecchio n.e., Giombini 7, Pioli 6, Tallarita, Gatto (L2). Allenatore: L. Azzarà

MELILLI VOLLEY: Minervini 1, Asero (L), Angilletta n.e., Gaibotti 4, Ceravolo n.e., Schiappa n.e., Riferi 16, Murri 8, Lo Piccolo n.e., Distefano n.e., Ferrarini 11, Moretti (L2) n.e., La Mattina 10. Allenatore: L. Scandurra