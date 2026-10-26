Serie D: cade anche la Pistoiese del ds Taibi. Nessuno più comanda a punteggio pieno

Si interrompe dopo otto vittorie consecutive la marcia della Pistoiese di Pierpaolo Bisoli. Gli arancioni incassano la prima sconfitta stagionale in campionato, battuti per 2-1 sul campo del Cittadella Modena, ma conservano il primato nel Girone D di Serie D. A decidere l’incontro sono le reti di Boccaccini e Cericola per i padroni di casa. Nel finale, il solito Matteo Motti accorcia le distanze trasformando un calcio di rigore, senza però riuscire a evitare il primo passo falso dei toscani.

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Una battuta d’arresto che non compromette quanto costruito fino a questo momento. La formazione di Bisoli e del Ds Taibi resta infatti solitaria in testa alla classifica con 24 punti, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sulla Pro Patria, fermata sull’1-1 dalla Correggese. Adesso, però, arriva la parte più delicata del calendario. La Pistoiese dovrà dimostrare di saper reagire immediatamente, a cominciare dalla prossima sfida contro la Castellanzese, attualmente terza in classifica. Subito dopo, domenica 8 novembre, è in programma lo scontro diretto sul campo della Pro Patria, seconda forza del campionato.

Due appuntamenti che potrebbero pesare notevolmente sugli equilibri del girone e sulle ambizioni di promozione in Serie C. Per Bisoli e i suoi uomini, dunque, il primo ko rappresenta un banco di prova: cancellare la delusione e riprendere subito quella marcia che, fino a questo momento, aveva consentito di dominare questa prima parte di campionato.