800 studenti, 2 giornate di sensibilizzazione e un confronto autentico tra le nuove generazioni, le istituzioni e i professionisti impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere

Si sono concluse le iniziative del 24 e 25 novembre promosse dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, nella persona dell’assessore all’Istruzione Domenica Speranza, in sinergia con le istituzioni scolastiche e le forze dell’ordine, nell’ambito della più ampia programmazione di appuntamenti che, da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, vede la città impegnata sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.

Le due giornate hanno offerto a ben 800 studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Severi” e dell’Istituto secondario di primo grado “Pentimalli – Paolo VI – Campanella” l’opportunità di assistere alla proiezione del film Se domani non torno, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin, e di prendere parte a un importante momento di approfondimento e confronto.

Al dibattito hanno preso parte il vicesindaco Antonino Parrello, il dirigente scolastico Domenico Pirrotta, il comandante dei Carabinieri Giuseppe Ciotola, i rappresentanti della Polizia di Stato, tra cui il vice ispettore Rosaria Bonanno, e l’avvocato Giovanna Suriano, esperta in politiche di genere.

Il valore delle due iniziative non si è esaurito nella trasmissione di informazioni, nell’illustrazione del quadro normativo o nella conoscenza degli strumenti a disposizione dei cittadini per chiedere aiuto, denunciare situazioni di violenza o, più semplicemente, individuare interlocutori qualificati ai quali rivolgersi.

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A caratterizzare entrambe le giornate è stata, soprattutto, la partecipazione attiva degli studenti. I ragazzi non sono stati semplici destinatari di un messaggio, ma protagonisti di un percorso di riflessione e acquisizione di consapevolezza.

Particolarmente significativo è il dato degli 800 studenti coinvolti: un numero che assume valore non soltanto sotto il profilo quantitativo, ma soprattutto per la qualità dell’esperienza offerta. Grazie a queste iniziative, centinaia di giovani hanno avuto accesso a una proiezione cinematografica e a un confronto diretto con figure istituzionali e professionisti qualificati, occasioni di crescita e approfondimento di cui, diversamente, difficilmente avrebbero potuto beneficiare in maniera così ampia e condivisa.

È proprio in questa capacità di creare opportunità educative, rendere accessibili competenze specialistiche e favorire l’incontro tra le nuove generazioni e le istituzioni che risiede il significato più profondo delle due giornate.

La prevenzione della violenza di genere passa, infatti, anche attraverso la costruzione di spazi nei quali i giovani possano sentirsi liberi di interrogarsi, esprimere dubbi, riconoscere comportamenti e dinamiche relazionali pericolose e maturare una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità.

La sinergia tra Amministrazione comunale, mondo della scuola, forze dell’ordine e professionalità specialistiche rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento fondamentale per dare concretezza alla responsabilità educativa dell’intera comunità.