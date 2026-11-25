Il 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24: nel 2025 le vittime che hanno chiamato sono state 25.970. Come funziona il servizio e quali sono i riferimenti a Reggio

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, chi vive a Reggio Calabria e nel territorio metropolitano ha un riferimento da tenere a portata di mano: il 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24. Accanto al servizio nazionale ci sono i centri antiviolenza della rete locale, a cui le operatrici indirizzano le richieste di aiuto.

Una guida breve su come funziona il 1522, cosa dicono gli ultimi dati dell’Istat e dove si trovano i servizi sul territorio.

In breve

Il 1522 è gratuito, attivo 24 ore su 24 e promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio

Nel 2025 le vittime che hanno chiamato sono state 25.970, in aumento rispetto al 2024 (Istat)

A Reggio opera il Centro Antiviolenza ‘Angela Morabito’, con numero verde collegato al 1522

In caso di pericolo immediato si chiamano i numeri di emergenza, 112 o 113

Come funziona il 1522 e quanto costa chiamarlo

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità: è un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, a cui rispondono operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e di sostegno delle vittime di violenza e di stalking, come spiega l’Istat.

Il numero è accessibile da rete fissa e mobile e, come ricordava già nel 2024 il Consiglio regionale della Calabria nel promuovere la campagna del Dipartimento, le operatrici offrono una prima risposta con garanzia di anonimato.

Il servizio non lavora da solo. Il sito ufficiale (1522.eu) pubblica la mappatura dei centri antiviolenza e degli altri servizi a cui le operatrici orientano chi chiama: consultori pubblici, servizi sociali dei comuni capoluogo, aziende sanitarie e ospedaliere, consigliere di parità, Caritas diocesane, sportelli per lo stalking e i pronto soccorso con percorsi dedicati alle donne vittime di violenza.

Quali servizi ci sono a Reggio Calabria

Sul territorio opera il Centro Antiviolenza ‘Angela Morabito’, gestito dall’associazione Piccola Opera Papa Giovanni. Il centro è raggiungibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, al numero verde 800170940, collegato al 1522, e ha aperto uno sportello di ascolto ad Arghillà che si aggiunge a quelli di Taurianova e Ardore Marina.

Anche le istituzioni locali hanno richiamato il numero nazionale: la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, Simona Caracciolo, ha annunciato che il 1522 compare ora nella home page del sito dell’ente, in modo stabile e non solo il 25 novembre, con un collegamento diretto al sito ufficiale del servizio.

Cosa dicono i dati Istat sul 1522 nel 2025

Secondo l’analisi dell’Istat pubblicata il 4 settembre 2026, nel 2025 al 1522 sono arrivate 72.410 chiamate, di cui 61.303 valide, e 25.970 vittime hanno dichiarato esplicitamente di essere tali, in aumento rispetto al 2024. Le informazioni sui centri antiviolenza del territorio sono state richieste in 4.971 casi, l’8,1% delle chiamate valide, e il 68,4% delle vittime è stato trasferito a un altro servizio nel corso della telefonata.

Quanto alla durata, secondo l’Istat il 36,5% delle vittime riferisce episodi che duravano da anni e il 19,6% da mesi, mentre solo il 6,0% parla di un episodio isolato. La casa della vittima resta il luogo più frequente (43,7% dei casi) e il coniuge l’autore più segnalato (21,9%), seguito dall’ex partner (13,1%).

Sul fronte della denuncia, l’Istat segnala che il 9,6% delle vittime del 2025 ha avviato un percorso, anche se non sempre portato a termine; per il 45,5% il dato manca perché non ha risposto alla domanda.

Domande frequenti sul 1522

Il 1522 è gratuito?

Sì. Secondo l’Istat il 1522 è un numero gratuito e attivo 24 ore su 24, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A rispondere sono operatrici specializzate.

Si può chiamare anche per chiedere informazioni o per conto di un’altra persona?

Sì. Dai dati Istat sul 2025 emerge che al 1522 arrivano anche richieste di informazioni sul servizio (8.467 chiamate), sui centri antiviolenza del territorio (4.971) e segnalazioni di terzi (2.126).

Cosa fare in caso di pericolo immediato?

Se c’è un pericolo in corso vanno chiamati i numeri di emergenza, 112 o 113. L’Istat li include, insieme ai pronto soccorso con percorsi dedicati, tra i servizi collegati alla mappatura del 1522.

Come si trova il centro antiviolenza più vicino?

La mappatura aggiornata dei centri antiviolenza e degli altri servizi è pubblicata sul sito ufficiale del 1522 (1522.eu), a cui rimanda anche il collegamento presente sulla home page della Città Metropolitana.