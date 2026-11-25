In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’artista Elena Iacopino presenta l’installazione “Rosalia, Donna che Legge” presso la panchina rossa del Centro Commerciale Porto Bolaro.

Rosalia non è una donna. È una presenza.

Leggi anche

È una scultura alta 1,70 mt, interamente realizzata a mano in cartapesta artigianale impastata con Bergamotto di Reggio Calabria, creazioni di Elena Iacopino. È vestita di rosso, il colore del sangue, della vita, della denuncia. È seduta. E legge.

Legge “Io non muoio” di Emilia Condarelli, libro testimonianza di una storia di violenza, sopravvivenza e rinascita.

Leggi anche

Il messaggio dell’artista e il Diario Collettivo

“Rosalia legge perché il messaggio che voglio mandare è uno solo: la cultura rende liberi ed è l’unica arma di riscatto”, spiega l’artista Elena Iacopino.

“Solo conoscendo, comunicando e confrontandosi si può trovare il coraggio di denunciare la violenza, anche nelle situazioni più difficili e chiuse. Rosalia è lì per ricordarcelo. Non urla. Legge. E nella sua quiete c’è la forza più grande.”

Un’opera che ascolta

Oggi, durante la permanenza sulla panchina rossa, Rosalia non sarà sola a parlare.

L’artista raccoglierà, anche in forma anonima, messaggi, pensieri, parole, biglietti di chiunque voglia lasciare una testimonianza, un dolore, una speranza.

Tutti i messaggi diventeranno parte di un Diario Collettivo che accompagnerà Rosalia nel suo cammino futuro, a testimonianza che nessuna donna è sola.