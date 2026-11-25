Carceri di Reggio, iniziative contro la violenza sulle donne: inaugurata la panchina rossa
Negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria nuove iniziative contro la violenza sulle donne: laboratori all'Arghillà e panchina rossa al San Pietro
25 Novembre 2026 - 14:41 | Comunicato Stampa
Le iniziative promosse dalla Direzione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne hanno interessato anche il plesso Arghillà, dove sono stati organizzati specifici momenti di sensibilizzazione e riflessione rivolti alla popolazione detenuta.
In particolare, l’attenzione verso questa tematica è apparsa particolarmente significativa in considerazione della presenza, presso l’istituto, di un reparto destinato a soggetti detenuti per reati commessi contro le donne.
In tale contesto, gli operatori dell’associazione CVX – Comunità di Vita Cristiana hanno dedicato gli ultimi incontri del laboratorio di lettura «Bene Comune» al tema della violenza di genere. Nella giornata odierna è inoltre previsto un ulteriore momento di confronto e restituzione con i detenuti del reparto, finalizzato ad approfondire i contenuti affrontati durante il percorso. Il laboratorio di lettura concentrerà la sua attività su parole-chiave come forza, potere, violenza, il metodo sarà quello del circolo ermeneutico: partendo da testi letterari (anche musicali), il gruppo si confronterà sulle risonanze di ciascuno in un clima di comunicazione aperta, libera da giudizi e precomprensioni.
Il progetto «Un nuovo me» dell’associazione CPM
Un’altra iniziativa si svolgerà domani, 26 novembre, a cura dell’associazione CPM, coordinata dalla dott.ssa Lidia Fischer, composta da psicologi, pedagogisti ed esperti che da tempo realizzano, presso il medesimo reparto, un progetto specificamente rivolto a questa tipologia di utenza, denominato «Un nuovo me. Tra consapevolezza e cambiamento».
Nell’ambito del progetto, con il sostegno della Direzione, il gruppo CPM ha organizzato un incontro istituzionale di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza contro le donne, che coinvolgerà i detenuti del reparto e si svolgerà nella sala teatro dell’istituto.
Le panchine rosse nei plessi San Pietro e Arghillà
A completamento delle iniziative, è stata inoltre inaugurata presso il plesso San Pietro una panchina rossa, e vi è stato, a seguire, un simbolico rinnovo di quella già collocata presso il plesso Arghillà. Un gesto dal forte valore civile e sociale, volto a rinnovare l’attenzione sul tema della violenza di genere e a mantenere viva la memoria delle vittime, ribadendo l’importanza di un impegno quotidiano nella promozione della cultura del rispetto e della non violenza.
Il Direttore Rosario Tortorella ribadisce:
“la violenza contro le donne non si contrasta soltanto attraverso la repressione dei reati, ma anche costruendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità. È un percorso che deve coinvolgere tutti, nessuno escluso, e che anche il carcere è chiamato a promuovere attraverso la propria funzione educativa e rieducativa.”
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