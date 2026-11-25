«La designazione della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028 è un risultato di straordinario prestigio, che premia il lavoro portato avanti in questi anni dal nostro governo regionale per promuovere lo sport come strumento di salute, inclusione sociale e crescita per i nostri territori.

È un riconoscimento che valorizza la nostra regione come una vera palestra a cielo aperto tra due mari e tre Parchi Nazionali, certificando la qualità degli impianti e la forza di una rete istituzionale che unisce scuole, enti locali e oltre 1.700 società sportive.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Aces Europe, al presidente Gian Francesco Lupattelli e in particolare all’europarlamentare Giusi Princi, presidente onorario, per il prezioso lavoro svolto in questi anni dapprima come mia vicepresidente e successivamente in Europa, e per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso la nostra regione.

Questo traguardo – raggiunto anche grazie all’assessorato regionale allo Sport, guidato da Eulalia Micheli – ci stimola a fare ancora meglio per rendere lo sport un diritto quotidiano, soprattutto nelle nostre aree interne, portando in Europa l’immagine di una Calabria dinamica e accogliente».