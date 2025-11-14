Giusi Princi presidente onoraria Aces Europe: cerimonia al Consiglio regionale

Lunedì 17 novembre alle ore 10:30, presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la Cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

Aces Europe: il valore dello sport per comunità e territori

Aces Europe è un’associazione no profit con sede a Bruxelles che promuove la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale. Da venticinque anni assegna il premio delle Capitali e delle Città europee dello Sport, riconoscimento che incentiva le amministrazioni locali a utilizzare lo sport come leva di partecipazione e sviluppo.

Il conferimento a Giusi Princi

A conferire la Presidenza onoraria sarà il Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli.

L’evento è intitolato “Lo Sport: strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo dei territori”.

Le personalità presenti

All’iniziativa prenderanno parte:

Tino Scopelliti , Presidente CONI Calabria

, Presidente CONI Calabria Antonello Scagliola , Presidente CIP Calabria

, Presidente CIP Calabria Walter Malacrino, Coordinatore regionale Sport e Salute Calabria

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di:

Eulalia Micheli , Assessore regionale allo Sport e Politiche per i giovani

, Assessore regionale allo Sport e Politiche per i giovani Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria

Saranno presenti i massimi rappresentanti sportivi e istituzionali della regione.

Un evento aperto al pubblico

La cerimonia è aperta alla partecipazione dei cittadini.