Giusi Princi presidente onoraria Aces Europe: cerimonia al Consiglio regionale
La cerimonia di conferimento, da parte dell'associazione no profit con sede a Bruxelles, si terrà a Palazzo Campanella
14 Novembre 2025 - 14:12 | Comunicato Stampa
Lunedì 17 novembre alle ore 10:30, presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la Cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi.
Aces Europe: il valore dello sport per comunità e territori
Aces Europe è un’associazione no profit con sede a Bruxelles che promuove la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale. Da venticinque anni assegna il premio delle Capitali e delle Città europee dello Sport, riconoscimento che incentiva le amministrazioni locali a utilizzare lo sport come leva di partecipazione e sviluppo.
Il conferimento a Giusi Princi
A conferire la Presidenza onoraria sarà il Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli.
L’evento è intitolato “Lo Sport: strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo dei territori”.
Le personalità presenti
All’iniziativa prenderanno parte:
- Tino Scopelliti, Presidente CONI Calabria
- Antonello Scagliola, Presidente CIP Calabria
- Walter Malacrino, Coordinatore regionale Sport e Salute Calabria
I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di:
- Eulalia Micheli, Assessore regionale allo Sport e Politiche per i giovani
- Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria
Saranno presenti i massimi rappresentanti sportivi e istituzionali della regione.
Un evento aperto al pubblico
La cerimonia è aperta alla partecipazione dei cittadini.