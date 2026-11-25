Che senso ha investire 818 mila euro di denaro pubblico per consegnare un parco e nuovi spazi di aggregazione ai cittadini, se poi l’amministrazione comunale decide di stravolgerne il destino – arrivando persino a demolire quanto appena realizzato – senza una sola parola di confronto? È l’interrogativo che resta sospeso dopo il sit-in promosso spontaneamente dai residenti nella giornata del 19 novembre 2026. Davanti a una cittadinanza determinata a far sentire la propria voce in difesa del quartiere, le forze di governo hanno scelto il silenzio e l’assenza: nessun rappresentante della maggioranza si è presentato per ascoltare le istanze della piazza e assumersi le proprie responsabilità.

Il valore dell’opera e la pista da skate da demolire

Come Circolo del Partito Democratico di Ravagnese e gruppo consiliare Uniti per Reggio Sud, rivendichiamo con fermezza il valore di un’opera nata grazie alla visione e all’impegno della nostra precedente amministrazione. Gli 818 mila euro di fondi pubblici destinati all’area Longhi-Bovetto rispondevano a una scelta politica precisa: restituire alla comunità un parco pubblico, uno spazio verde vissuto e condiviso. Non solo: proprio sull’area oggi oggetto della nuova destinazione era stata realizzata anche una pista da skate in materiali riciclati, una struttura innovativa e pensata per i giovani che ora si prevede incredibilmente di demolire e spostare. Un paradosso nello spreco che ferisce ancora più profondamente i residenti, perché quello spazio doveva essere finalmente destinato alla comunità, onorando una promessa fatta al territorio più di trent’anni fa. Cancellare oggi quel percorso, smantellando opere pagate dai contribuenti per far spazio a un centro migranti, rappresenta uno schiaffo inaccettabile.

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Il metodo calato dall’alto e il silenzio della Giunta in commissione

A rendere ancora più grave questa vicenda è il metodo calato dall’alto. Né gli abitanti della zona né la Circoscrizione territoriale sono stati mai interpellati. Eppure, le Circoscrizioni, istituite di recente, avrebbero rappresentato lo strumento ideale per costruire un confronto autentico tra politica e cittadini: un organismo di partecipazione democratica oggi pienamente operativo, che chi guida la città ha invece deciso deliberatamente di scavalcare.

Di fronte a questa chiusura, siamo intervenuti nelle sedi istituzionali. Il gruppo consiliare del Pd, lavorando a stretto contatto con il gruppo Uniti per Reggio Sud, ha richiesto la convocazione della commissione comunale competente per fare piena luce sull’operazione. Il risultato è stato sconcertante: nessun componente dell’esecutivo (Giunta) si è presentato in commissione per offrire una spiegazione politica. L’unico riscontro fornito è stato puramente tecnico, ridotto a un freddo criterio legato esclusivamente all’estensione dell’area. Una risposta burocratica che non basta, che elude qualsiasi responsabilità verso la città e che non giustifica la demolizione di una pista da skate nuova né il tradimento di un impegno trentennale verso il quartiere.

L’accoglienza e la proposta di una dislocazione diffusa

Su un punto vogliamo essere assolutamente chiari: l’accoglienza è un dovere civile e morale che va sempre garantito. Proprio per questo deve avvenire in condizioni di piena dignità, nel rispetto non soltanto dei territori ospitanti, ma in primo luogo delle persone immigrate e bisognose che dovranno vivere in quelle strutture. Sottrarre un parco pubblico e gli spazi promessi da decenni a una comunità genera tensioni inutili e non costruisce alcuna vera integrazione. Se l’unico ostacolo è davvero lo spazio, ribadiamo una proposta concreta e di buonsenso: qualora non si individui un singolo sito idoneo per dimensioni, i migranti vengano dislocati in modo diffuso su più aree dell’intero territorio comunale, evitando di concentrare scelte forzate su un solo quartiere.

La criticità ambientale di Zimbaldo

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Allo stesso tempo, riteniamo doveroso riportare l’attenzione su una seria criticità ambientale che riguarda la località di Zimbaldo (Bocale). Quell’area, individuata in precedenza e successivamente scartata per i problemi legati all’approvvigionamento dei sottoservizi essenziali, presenta una situazione allarmante: sul sito sono stati individuati materiale di risulta e lastre di eternit sepolti sotto cumuli di terra. Contestualmente alla nostra battaglia per difendere il parco pubblico e la pista da skate di Longhi-Bovetto, chiediamo quindi la programmazione della bonifica completa dell’area di Zimbaldo, a tutela della salute di tutti i cittadini.

Dopo la fuga della Giunta in commissione e il vuoto lasciato dalla maggioranza al sit-in del 19 novembre, il tempo delle decisioni prese nelle stanze chiuse è finito. La grande partecipazione registrata al sit-in che si è svolto nel pomeriggio di oggi testimonia quanto la vicenda sia sentita dalla comunità e quanto sia forte la richiesta di ascolto e di confronto da parte del territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno preso parte alla mobilitazione e ribadiamo la necessità che l’amministrazione comunale fornisca risposte chiare e concrete. Chi governa ha il dovere della trasparenza e del confronto: si dia finalmente voce e rispetto ai cittadini, tutelando gli 818 mila euro di soldi pubblici investiti, le promesse fatte da trent’anni al territorio e la dignità delle persone accolte.