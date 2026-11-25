Reggio, incidente nel quartiere di Gallico: lunghe code e disagi
Due auto coinvolte nel sinistro che ha paralizzato la Nazionale
25 Novembre 2026 - 12:38 | di Redazione
Disagi alla circolazione stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, nella zona nord di Reggio Calabria.
Un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture si è verificato lungo la Nazionale di Gallico, all’altezza dell’incrocio con il supermercato Conad.
Traffico rallentato e lunghe code
A risentirne maggiormente è stata la viabilità, con rallentamenti e lunghe code lungo l’arteria stradale. L’ora di punta non ha certo aiutato, contribuendo ad accentuare i disagi per gli automobilisti in transito.
Si raccomanda la massima prudenza a quanti devono percorrere il tratto di strada interessato dall’incidente.
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