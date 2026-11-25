Due auto coinvolte nel sinistro che ha paralizzato la Nazionale

Disagi alla circolazione stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, nella zona nord di Reggio Calabria.

Un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture si è verificato lungo la Nazionale di Gallico, all’altezza dell’incrocio con il supermercato Conad.

Traffico rallentato e lunghe code

A risentirne maggiormente è stata la viabilità, con rallentamenti e lunghe code lungo l’arteria stradale. L’ora di punta non ha certo aiutato, contribuendo ad accentuare i disagi per gli automobilisti in transito.

Si raccomanda la massima prudenza a quanti devono percorrere il tratto di strada interessato dall’incidente.