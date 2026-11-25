Il retroscena svelato dal procuratore Borrelli dopo i 33 provvedimenti cautelari: il gruppo criminale avrebbe pianificato un'irruzione per recuperare denaro e droga sequestrati

Un assalto al Tribunale di Locri per recuperare una partita di cocaina e soprattutto cinque milioni di euro in contanti, sequestrati nel corso di una precedente operazione. Un progetto criminale che, secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe mai stato portato a termine.

È uno dei retroscena più inquietanti raccontati dal procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nel corso della conferenza stampa relativa alla maxi operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del ROS, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, che ha portato all’esecuzione di 33 misure cautelari.

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Il piano per assaltare il Tribunale di Locri

Dall’analisi delle comunicazioni acquisite dagli investigatori sarebbe emersa l’intenzione del gruppo criminale di recuperare quanto sottratto dalle forze dell’ordine.

“Vi è soprattutto una vicenda particolarmente significativa che è relativa alla pianificazione da parte di questo gruppo di un assalto al Tribunale di Locri per il recupero di una partita di stupefacente che era stata sequestrata e soprattutto della somma di 5 milioni di euro in contanti“, ha spiegato Borrelli.

Un progetto che restituisce la misura della pericolosità attribuita dagli inquirenti all’organizzazione al centro dell’indagine e della sua presunta capacità di ricorrere alla violenza.

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Il coinvolgimento della criminalità pugliese

Per realizzare il piano, il sodalizio avrebbe potuto contare anche sul coinvolgimento di esponenti della criminalità pugliese.

Nel corso della conferenza stampa, il procuratore ha infatti evidenziato come le attività investigative avrebbero consentito di accertare la disponibilità, da parte dell’organizzazione, di cellule criminali in Puglia in grado di compiere azioni armate violente.

Una rete di rapporti che testimonia, secondo la ricostruzione della Procura, la capacità del gruppo di stringere alleanze criminali anche al di fuori dei confini calabresi.

Il piano mai realizzato

L’assalto al Tribunale di Locri, tuttavia, sarebbe rimasto soltanto un progetto. L’azione criminale non ha avuto seguito, come precisato dallo stesso procuratore nel corso della conferenza stampa.

La vicenda rappresenta uno degli elementi più significativi emersi dall’inchiesta della DDA reggina. Un’indagine che ha permesso agli investigatori di andare oltre la ricostruzione dei singoli traffici di stupefacenti, delineando le presunte capacità organizzative, economiche e criminali del sodalizio.

Proprio su questo aspetto Borrelli ha richiamato la necessità di cambiare prospettiva investigativa, spostando l’attenzione dai singoli carichi di droga alla ricostruzione delle diverse componenti delle organizzazioni criminali.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.