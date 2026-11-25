Il procuratore di Reggio traccia il nuovo volto delle organizzazioni criminali: "Oggi non c'è più bisogno di scambi, perchè le mafie sono capaci di esprimere esse stesse figure di imprenditori, professionisti e pubblici amministratori"

Un’organizzazione criminale ramificata sull’intero territorio nazionale, con una precisa suddivisione dei compiti, una rete di relazioni e una notevole capacità economica. Ma soprattutto una fotografia di come la ’Ndrangheta stia cambiando, rendendo necessario un nuovo approccio investigativo.

È quanto emerge dalle dichiarazioni del procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, nel corso della conferenza stampa relativa alla maxi operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del ROS, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone.

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Un’organizzazione ramificata in tutta Italia

L’analisi delle comunicazioni e della documentazione acquisita nel corso delle indagini avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire le diverse articolazioni del sodalizio criminale.

Dai laboratori per la preparazione delle sostanze stupefacenti ai soggetti incaricati della logistica e del trasporto della droga, fino a quelli addetti al riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

“Abbiamo ritenuto di individuare nella città di Roma alcuni soggetti di nazionalità cinese che si occupavano del riciclaggio di somme di denaro”, ha spiegato Borrelli.

Questi ultimi non sono destinatari delle odierne misure cautelari poiché già arrestati nell’ambito di una distinta operazione della Procura capitolina. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere la disponibilità da parte dell’organizzazione di cellule criminali in Puglia, in grado di realizzare azioni armate violente.

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Le nuove indagini e il rischio di reiterazione dei reati

Nonostante l’esame delle chat fosse circoscritto al periodo fino a marzo 2021, la Procura di Reggio Calabria ha ritenuto necessario avviare ulteriori attività investigative attraverso tecniche tradizionali.

Accertamenti che, pur non evidenziando specifici nuovi reati, avrebbero consentito di documentare la persistenza dei rapporti tra gli indagati e il protrarsi di alcuni spostamenti all’estero. Elementi che, secondo la Procura, hanno permesso di ritenere ancora sussistente il pericolo di reiterazione dei reati contestati.

L’aggravante mafiosa e i rapporti con le altre cosche

Borrelli si è soffermato anche sull’aggravante mafiosa, ritenuta sussistente dal gip sia sotto il profilo del metodo mafioso sia sotto quello della finalità di agevolazione mafiosa. Parte dei proventi delle attività illecite sarebbe stata destinata al sostentamento dei detenuti della cosca.

Dall’analisi delle chat sarebbe inoltre emersa una precisa gerarchia interna all’organizzazione.

“Appare rilevante il fatto che dalle stesse chat si rivela sostanzialmente un doppio livello di comunicazione, cioè un livello di comunicazione aperto a tutti e un livello di comunicazione che viceversa si sviluppa con riferimento agli affari più ristretti”.

Nel provvedimento cautelare emergono anche presunti collegamenti con altre cosche dell’area tirrenica, attività di recupero crediti attraverso il metodo mafioso e interventi a sostegno di pretese estorsive.

Le nuove forme della criminalità mafiosa: dalle estorsioni al potere finanziario

Particolarmente significativa l’analisi del procuratore Borrelli sulle nuove forme attraverso le quali si manifesta la mafiosità delle organizzazioni criminali.

Secondo il magistrato, appare ormai superata una lettura del fenomeno mafioso legata prevalentemente alle estorsioni nei cantieri, alle intimidazioni nei confronti degli imprenditori e ai tradizionali rapporti collusivi con la pubblica amministrazione.

“Continuare a ipotizzare la possibilità di individuare come mafioso un gruppo criminale perché dedito ad estorsioni ai cantieri, o dipendenti delle pubbliche amministrazioni collusi, credo che sia una visione che noi dobbiamo ritenere superata per una serie di motivi”.

Il traffico internazionale di stupefacenti consente infatti alle organizzazioni criminali di incamerare somme di denaro enormemente superiori rispetto a quelle derivanti dalle estorsioni, con minori rischi.

Un’evoluzione che spinge la ’Ndrangheta a concentrare sempre più attenzione e risorse sul narcotraffico.

Imprenditori, professionisti e amministratori: il nuovo volto delle mafie

A cambiare è anche il rapporto tra criminalità organizzata, economia e istituzioni. Il confine tra il mondo criminale e quello dell’economia legale diventa sempre più difficile da individuare.

“La ’Ndrangheta e le mafie in generale sono capaci di esprimere esse stesse alcune figure, figure di imprenditori, figure di professionisti, figure anche di pubblici amministratori o di pubblici dipendenti”, ha spiegato Borrelli.

Il meccanismo della collusione non si baserebbe più soltanto su accordi di reciproco scambio, ma anche sull’enorme disponibilità di capitali delle organizzazioni mafiose.

Una capacità finanziaria alimentata dal narcotraffico che permette alle cosche di finanziare attività economiche sull’intero territorio nazionale e oltre i confini italiani.

Borrelli: “Spostare l’attenzione investigativa“

Da qui la necessità di ripensare anche le strategie investigative. Non più soltanto il monitoraggio dei singoli carichi di droga, ma una ricostruzione complessiva della struttura criminale, delle sue articolazioni e dei suoi interessi economici.

“Noi dovremmo cercare di spostare la nostra attenzione investigativa dai carichi e dal movimento dei singoli carichi alla ricostruzione delle varie componenti dell’organizzazione in quanto tale. Questo anche per cercare di comprendere quali sono le nuove forme attraverso le quali si manifesta la mafiosità di queste organizzazioni criminali”.

L’indagine odierna rappresenta, secondo Borrelli, uno spaccato significativo dei nuovi orizzonti investigativi che la Procura reggina intende approfondire.

“Uno spaccato che noi cercheremo di approfondire e di coltivare sia in questo processo, dove ci sono una serie di elementi che vanno ancora approfonditi, sia in via generale“, ha concluso il procuratore.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.