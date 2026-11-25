Mettere la Reggina davanti a tutto e a tutti è un obbligo

Porte chiuse al centro sportivo Sant’Agata in occasione della prima seduta di allenamento della settimana. Una circostanza atipica, ma probabilmente resa necessaria dall’esigenza di un confronto interno tra il rappresentante della società Romairone, il tecnico Marchionni e i calciatori, per capire cosa stia accadendo e se il problema al quale ha fatto riferimento l’allenatore sia effettivamente risolvibile.

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Impossibile sapere cosa si siano detti e, forse, interessa anche relativamente. Quello che invece interessa ai tifosi della Reggina è che si riesca a venire fuori da una situazione che, altrimenti, rischia di diventare ancora più preoccupante e, per certi versi, anche pericolosa per il prosieguo della stagione.

Al di là delle parole e dei confronti interni, adesso servono risposte concrete. E la partita contro il Siracusa rappresenta già un banco di prova importante.