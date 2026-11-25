“La Vigor Lamezia Calcio comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Silvio Zizza.

Il dirigente torna in biancoverde forte di un legame già consolidato con il club, avendone guidato la direzione sportiva sia durante i primi anni della presidenza Cantafio sia in diverse stagioni vissute tra i professionisti e il campionato interregionale. Zizza porta con sé un bagaglio d’esperienza completo e trasversale, maturato tra il calcio professionistico (Serie A, B e C) e le principali realtà dilettantistiche calabresi, dove ha saputo unire solide competenze manageriali a una spiccata attitudine per lo scouting sul campo.

Il suo percorso dirigenziale si è arricchito nel 2019 con l’incarico di responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio, esperienza durante la quale ha curato la gestione e il coordinamento dell’intero vivaio rossoblù. Parallelamente, Zizza ha costruito un importante profilo come talent scout: dopo aver mosso i primi passi nell’area osservatori del ChievoVerona, ha successivamente lavorato come osservatore ufficiale del Bologna FC 1909 per Calabria e Sicilia.

In questo triennio ha relazionato centinaia di profili, contribuendo all’individuazione di numerosi giovani talenti poi approdati tra Serie A, B e C.

Ad affiancare il nuovo direttore sportivo sarà Davide Tutino. Anche per quest’ultimo si tratta di un ritorno in biancoverde. Negli anni passati aveva già messo la propria esperienza a disposizione della Vigor Lamezia, da oggi sarà nuovamente il punto di riferimento, il responsabile dell’area scouting lametina.

La società rivolge a Silvio Zizza e a Davide Tutino un caloroso bentornato e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura insieme”.