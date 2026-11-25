Non ha deluso le attese la V^ edizione del Trofeo Anassilao, un appuntamento ormai consolidato per lo sport reggino. La presenza di tre grandi testimonial come Raoul Allegranti, Filippo Magnini e Alessio Sakara ha favorito la crescita della manifestazione fino al rango internazionale che ha acquisito.

Per l’Italica Sport, società organizzatrice, la soddisfazione di aver profuso un grande sforzo organizzativo che, con il supporto della Regione Calabria, ha dato alla città un evento multidisciplinare che ha coinvolto migliaia di persone attraverso le competizioni e le iniziative messe in atto.

Tutto si è svolto dal 19 al 22 novembre: hanno vinto il Trofeo Anassilao l’Unime Messina nel nuoto, la Bellini Roller Team Catania nel pattinaggio e il Fight Club Lamezia Terme nell’MMA. Il totale parla di circa 800 atleti iscritti, per un successo di partecipazione che ha generato un indotto significativo per le presenze in città e la promozione delle bellezze del territorio.

Il nuoto

La disciplina da sempre presente nel programma del Trofeo Anassilao si è ormai consolidata nel calendario Fin. Al Parco Caserta Sport Village nel weekend sono arrivate 20 società e circa 400 nuotatori da cinque regioni: Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e Trentino-Alto Adige.

La classifica per società ha visto il successo dell’Unime Messina, davanti a Kairos Lamezia e Calabria Swim Race Catanzaro.

Il Trofeo del Tiranno è andato a Diego Santoro, allenatore della società vincitrice. Le Coppe dell’Olimpo per la migliore prestazione tecnica maschile e femminile sono state vinte da Gabriele Mascaro della Kairos e da Aurora Furci di Unime.

La Mediterranean MMA Open Cup

Il Trofeo Anassilao 2026 ha portato per la prima volta a Reggio Calabria un evento internazionale di Mma in gara ufficiale Federkombat con atleti provenienti anche dall’estero. I match si sono svolti al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” tra sabato sera (con il Gala Night) e la domenica.

Ad aggiudicarsi l’Mma Mediterranean Open Cup è stato il Fight Club Lamezia Terme guidato dal maestro Daniele Miceli, seguito dai padroni di casa dell’Italica Sport Reggio Calabria del maestro Giuseppe Chirico e ai piedi del podio il Vanguard Palermo del maestro Ruben Stabile.

Il pattinaggio artistico

Presso Pista Pino Labate del Parco Caserta Sport Village la gara di pattinaggio artistico ha riunito 13 società da Puglia, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Ha vinto la Bellini Roller Team di Catania, davanti al Pattinaggio Artistico Infinity di Crotone e al C.U.S. Catania ASD.

Polimeni: “Il prossimo anno il Trofeo Anassilao acquisirà ancora più rilevanza”

«Esprimiamo grande soddisfazione: il bilancio del V Trofeo Anassilao è più che positivo» ha dichiarato il presidente di Italica Sport, Marco Francesco Polimeni.

«Abbiamo – ha proseguito – avuto una partecipazione da tutta Italia e dall’estero e il Trofeo si è dimostrato un evento di interesse internazionale, che ormai si colloca tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale in tutte le sue discipline: nuoto, pattinaggio artistico e MMA.

L’organizzazione si è dimostrata funzionante ed efficiente in tutti i suoi aspetti, compresa l’ospitalità delle delegazioni straniere, che abbiamo gestito al meglio. Ad arricchire il progetto è stata la presenza di campioni assoluti su scala mondiale, grandi protagonisti dello sport internazionale. Ringrazio tutta l’organizzazione e i collaboratori che si sono impegnati e hanno dato vita a quattro giornate intense e impegnative.

Il filo conduttore è stato ‘Il coraggio di dire no’: lo sport come strumento contro bullismo e cyberbullismo, un tema che abbiamo approfondito in modo trasversale, insieme alla conoscenza del nostro territorio. Siamo certi che il prossimo anno il Trofeo Anassilao acquisirà ancora più rilevanza e richiamerà sempre più persone da tutta Italia: diventerà un appuntamento indimenticabile, al quale sempre più atleti non potranno fare a meno di partecipare».