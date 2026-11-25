Costruita tra X e XI secolo dai monaci orientali, ha cinque cupole e colonne con iscrizioni in arabo: la storia e cosa sapere dopo la riapertura del 29 luglio

La Cattolica di Stilo è una piccola chiesa bizantina costruita tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo alle pendici del Monte Consolino, nel Reggino. Ha cinque cupole, colonne con iscrizioni in latino e in arabo e un ciclo di affreschi scoperto nel 1927. È tornata visitabile il 29 luglio 2026 dopo quasi un anno di cantiere, ma sul sito del Ministero della Cultura compare un nuovo avviso di chiusura temporanea.

Ecco la storia del monumento, cosa si vede all’interno e cosa sapere prima di andare a Stilo.

In breve

Chiesa costruita da monaci orientali tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, nell’ultima fase del dominio bizantino

Chiusa dal 1° ottobre 2025, riaperta il 29 luglio 2026 dopo i lavori finanziati con fondi PNRR

Sul sito del Ministero della Cultura un avviso la dà chiusa fino a lunedì 23 novembre per messa in sicurezza

Cos’è la Cattolica di Stilo e chi la costruì

Secondo il Ministero della Cultura, il termine ‘Cattolica’ deriva probabilmente dal greco Katholikon, che indica il luogo di culto di un complesso monastico o il centro di riferimento per gli eremiti che vivevano nella stessa area. La piccola chiesa fu fondata tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo dai monaci orientali che, nell’ultimo periodo del dominio bizantino, si insediarono alle pendici del Monte Consolino.

L’esterno è quasi cubico, con cinque corpi cilindrici che avvolgono altrettante cupolette. Non ha decorazioni, a parte il rivestimento in quadrelli di cotto disposti a reticolo sui tamburi e le cornici a denti di sega delle finestre.

Le colonne con iscrizioni in latino e in arabo

All’interno quattro esili colonne sorreggono il tamburo della cupola centrale. Provengono probabilmente da siti di epoca ellenistica e romana presenti nel territorio e hanno materiali e lavorazioni diversi.

La prima colonna a destra porta una croce gemmata con un’iscrizione tratta da un testo biblico e legata all’Epifania. Sulla prima colonna a sinistra, invece, ci sono due iscrizioni in arabo: una è la professione di fede islamica, l’altra significa ‘a Dio la lode’. Il Ministero ricorda che le ipotesi sulla loro presenza sono diverse: un uso temporaneo della chiesa come oratorio musulmano, la presenza di maestranze arabe, oppure colonne già incise quando furono portate sul posto.

Gli affreschi scoperti da Paolo Orsi

Le pareti erano interamente coperte di affreschi. A scoprirli, nel 1927, fu Paolo Orsi, che ne iniziò lo studio. All’eredità dell’archeologo è dedicata anche la mostra fotografica ‘I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride’, inaugurata a Reggio il 29 aprile 2026 nel Palazzo del Governo.

Nella chiesa si riconoscono diverse figure. Tra le più suggestive il Ministero indica la Dormitio Virginis, con la Vergine avvolta in un mantello azzurro, e l’Ascensione, con Cristo benedicente in una mandorla sorretta da quattro angeli. Sulla Dormitio CityNow aveva raccontato nel 2018 che lo studioso Elia Fiorenza vi aveva individuato la data 1552, finora sfuggita agli osservatori. Sulla parete destra sono rappresentati i santi vescovi Nicola, Basilio e Giovanni Crisostomo.

Proprio l’Ascensione è stata al centro del cantiere di restauro avviato nel luglio 2024 dalle studentesse del corso di Conservazione e Restauro dell’Università della Calabria, d’intesa con la Direzione regionale Musei Calabria.

Perché ha riaperto il 29 luglio 2026

Come riportato da Finestre sull’Arte il 26 luglio 2026, il monumento era stato chiuso il 1° ottobre 2025 per consentire gli interventi previsti. I lavori, finanziati con fondi PNRR, hanno riguardato la valorizzazione dell’area, l’accessibilità e la messa in sicurezza dopo i danni causati dal maltempo.

Tra le novità citate dalla stessa fonte ci sono la sistemazione del Parco delle Clarisse, con nuovi percorsi di visita, alberi e punti informativi, e un progetto di eliminazione delle barriere architettoniche da 110.000 euro.

Si può visitare la Cattolica di Stilo? Cosa sapere prima di andare

Sulla pagina ufficiale del Ministero della Cultura dedicata alla Cattolica, aggiornata il 17 novembre 2026, compare un avviso: il sito resta chiuso al pubblico fino a lunedì 23 novembre incluso per predisporre interventi urgenti di messa in sicurezza, a causa del rischio di caduta di massi dall’alto. Il Ministero definisce il provvedimento precauzionale.

La stessa pagina indica un biglietto intero da 4 euro e ridotto da 2 euro. Per sapere se la chiesa è già stata riaperta conviene controllare prima l’avviso sulla pagina ufficiale, anche perché la data dell’ultimo aggiornamento disponibile è anteriore alla fine della chiusura.

Quando è stata costruita la Cattolica di Stilo?

Tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, secondo il Ministero della Cultura, per opera di monaci orientali insediati alle pendici del Monte Consolino durante l’ultimo periodo del dominio bizantino.

Quanto costa il biglietto?

Il biglietto intero costa 4 euro, il ridotto 2 euro, secondo la pagina ufficiale del Ministero della Cultura consultata il 25 novembre 2026.

Perché è chiusa?

L’avviso ministeriale parla di una chiusura temporanea, fino a lunedì 23 novembre incluso, per interventi urgenti di messa in sicurezza dovuti al rischio di caduta di massi dall’alto.

Chi scoprì gli affreschi?

Li scoprì nel 1927 l’archeologo Paolo Orsi, che ne iniziò lo studio, secondo il Ministero della Cultura.