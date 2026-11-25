L’intervista del saggio Franco Iacopino, storico dirigente della Reggina a Gazzetta del Sud, sul momento degli amaranto: “Nel calcio c’è una regola non scritta che dice: squadra che vince non si cambia. Tu batti il Sambiase con un undici efficace e poi la domenica successiva fai modifiche di uomini e pure tattiche. Senza nulla togliere a Piras, forse colpevole in occasione del gol subito, io avrei confermato Lagonigro. Comprendo i tifosi rimasti un pò delusi, ma gli amaranto restano favoriti“.

Si poteva gestire diversamente la formazione?

“Non intendo accusare nessuno, anzi, lo ritengo un signor tecnico. Ci sono però aspetti da valutare. L’organico è forte, ma è normale che uno o più elementi possano attraversare un momento di flessione. In questi casi bisognerà trovare delle alternative. Toscano, tanto per fare un esempio, ha tirato la carretta finora ed è fisiologico che possa avere un calo di brillantezza. Se ti accorgi che ha bisogno di rifiatare, lo mandi in panchina e getti nella mischia Porcino che può ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra“.

Il calendario del girone di ritorno

Il calendario del girone di ritorno si presenta più complicato per la Reggina. Qual è la sua opinione?

“Lo penso anch’io. Gli amaranto affronteranno in trasferta diversi scontri diretti. Siracusa, Vibonese, Igea, Sambiase e Avola avranno il vantaggio di disputare in casa i big match contro la Reggina. Nulla, pertanto, è scontato. Ci sarà da soffrire per riuscire a mettere il muso davanti alla concorrenza a maggio“.

Bova, autore del gol decisivo, è un suo «figlioccio». Perché non è mai stato preso in considerazione dalla Reggina?

“Lo proposi due anni fa alla Reggina di Ballarino. È un centrocampista, originario di Marina di Gioiosa. Sostenne un provino nel periodo della gestione Praticò per il settore giovanile. Sarebbe venuto di corsa al Sant’Agata, spinto dalla sua fede amaranto. Non si sono create le condizioni e domenica ha mandato al tappeto la compagine amaranto”.

Leggi anche

Il mercato e la ricerca di un attaccante