Un mese circa senza il proprio impianto. Il Palacalafiore si prepara a diventare scenario dell importantissimo evento internazionale del Next Gen Atp di Tennis, evento a carattere internazionale che inorgoglisce tutta la città metropolitana ed il circondario e la Domotek Volley gioca d’anticipo: gli amaranto disputano mercoledì 25 novembre, alle ore 20.30, l’ultima gara nell’impianto amico. Sotto rete l’anticipo della settima giornata di campionato contro Napoli.

Poi la squadra di coach Antonio Polimeni dovrà trasferirsi: la nona giornata, programmata per il 13 dicembre alle ore 17.30 contro Ravenna, si giocherà presso la Palestra di Palmi “Mimmo Surace”. Il ritorno al Palacalafiore è fissato per il 27 dicembre, nel derby contro la Sviluppo Sud.

La Domotek chiama a raccolta tutta la Reggio Calabria sportiva. Non sarà facile contro Napoli, specialmente se si considerano gli acciacchi e gli infortuni. Tra gli ingredienti principali della sconfitta subita a Lagonegro ci sono sicuramente le assenze del palleggiatore titolare Davide Saitta e del centrale titolare Marco Bragatto. Non c’è tempo per gli alibi, così come sottolineato in settimana dal tecnico Antonio Polimeni: tocca rialzarsi e lottare.

Napoli ha ben 12 punti in classifica. Avversario forte e tosto: vittoria con Macerata 3-0, sconfitta al tie break a Belluno, 3-1 con Brescia, sconfitta 3-0 a Lagonegro, 3-1 al successo con Reggio Emilia e vittoria a Palmi 2-3 nell’ultima uscita.

L’Union Napoli nasce dall’accordo tra Virtus Aversa e Team Volley Napoli, con l’obiettivo di riportare la Serie A di pallavolo di alto livello nel capoluogo campano.

La rosa è stata costruita attraverso un mix di esperienza internazionale, giocatori affermati e giovani di prospettiva. Sono stati confermati i due centrali Marco Volpato e Andrea Mattei. In cabina di regia il palleggiatore argentino Maximiliano Cavanna, mentre il ruolo di opposto è affidato al canadese Henry Rempel,reduce da esperienze in Belgio e Repubblica Ceca. Nel reparto degli schiacciatori figurano Nicola Cianciotta, Giacomo Raffaelli, Francesco Barretta e Nicola Agapitos. Al centro, insieme a Volpato e Mattei, completano il reparto Paolo Bonola e il giovane Gabriele Paloscia, classe 2004. Nel ruolo di libero la società ha scelto di puntare su Davide Luzzi.

Arbitrano Gianmarco Lentini di Catania e Antonio Mazzarà di Palermo.