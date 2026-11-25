Palazzo Campanella si è acceso di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite per accompagnare, anche quest’anno, il messaggio della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

La sede del Consiglio regionale della Calabria, per volontà del presidente Salvatore Cirillo, si è colorata di arancione già da stasera.



Nel giugno 2025, il Consiglio regionale ha approvato la legge che rafforza gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, puntando sulla creazione di una Rete regionale e di reti territoriali antiviolenza per coordinare l’azione di istituzioni, servizi e associazioni.



“Non possiamo permettere – afferma Cirillo – che la violenza contro le donne diventi qualcosa a cui ci si abitua, una notizia che si ascolta e si dimentica il giorno dopo.

Ogni donna deve poter vivere libera e sentirsi al sicuro, dentro e fuori la propria casa. L’arancione che illumina Palazzo Campanella è un simbolo, ma non può e non deve fermarsi solo a questo. Deve, piuttosto, ricordarci che il contrasto alla violenza richiede presenza, ascolto e azioni concrete”.



“Come istituzioni – conclude Cirillo – abbiamo il dovere di contribuire a costruire una cultura del rispetto, partendo soprattutto dalle nuove generazioni, perché nessuna forma di sopraffazione possa essere considerata normale o giustificabile”.