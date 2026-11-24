Due dipendenti dell’ufficio postale di Pellaro, a Reggio Calabria, sono stati aggrediti nella giornata di oggi, martedì 24 novembre. A denunciare il grave episodio è la UILFPC Calabria – Dipartimento Poste, che condanna quanto accaduto e richiama l’attenzione dell’azienda sulla necessità di garantire maggiore sicurezza ai lavoratori.

Il sindacato torna così a sollevare il tema della tutela del personale, delle carenze di organico e delle tensioni che quotidianamente si registrano negli uffici postali.

Aggressione alle Poste di Pellaro, la denuncia del sindacato

«Poste Italiane ha l’obbligo morale di tutelare i propri dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni», afferma la UILFPC Calabria, chiedendo all’azienda di predisporre un servizio di vigilanza adeguato alle nuove configurazioni degli uffici postali, al fine di scoraggiare eventuali aggressori o azioni malavitose.

Prima l’uomo avrebbe aggredito il consulente, per poi, con altrettanta violenza, sferrare un pugno contro il direttore della sede.

Carenza di personale e tensioni negli uffici postali

La sigla sindacale pone l’accento anche sulla carenza di personale, una criticità che, secondo la UILFPC, rischia di compromettere la qualità dei servizi offerti alla clientela e di alimentare tensioni all’interno degli uffici.

Il sindacato chiede dunque a Poste Italiane di intervenire anche sul fronte occupazionale, soprattutto alla luce dei numerosi pensionamenti già programmati.

L’obiettivo è garantire nuove assunzioni, standard di servizio elevati e condizioni di lavoro più sicure per i dipendenti, chiamati quotidianamente a confrontarsi con le esigenze dei cittadini.