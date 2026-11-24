Natale a Reggio, l’annuncio di Cannizzaro: ‘Ci sarà la Notte Bianca’
Ad anticipare la notizia è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, svelando anche la data dell’appuntamento
24 Novembre 2026 - 16:53 | di Redazione
La Notte Bianca torna a Reggio Calabria. Ad anticipare la notizia è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, svelando anche la data dell’appuntamento: sabato 19 dicembre 2026.
Un ritorno che riporta alla memoria le celebri Notti Bianche organizzate durante l’amministrazione di Giuseppe Scopelliti, appuntamenti capaci di richiamare complessivamente centinaia di migliaia di persone in riva allo Stretto, tra concerti, spettacoli, intrattenimento e attività commerciali aperte fino a tarda notte.
La città si prepara dunque a rispolverare uno degli eventi più rappresentativi di quegli anni, questa volta nella cornice delle festività natalizie.
Cresce adesso la curiosità attorno al programma della manifestazione, agli artisti coinvolti e alle iniziative che accompagneranno la lunga notte reggina, a pochi giorni dal Natale.
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