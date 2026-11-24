Un altro importante tassello nel percorso di riqualificazione della zona sud di Reggio Calabria. Non soltanto il nuovo Orto botanico, ormai vicino al completamento, ma anche l’area dell’ex mattatoio e dell’ex canile comunale al Foro Boario sta cambiando progressivamente volto.

A distanza di oltre un anno e mezzo dall’avvio dei lavori, il cantiere procede e i risultati iniziano a essere ben visibili. Le immagini raccolte da CityNow testimoniano i passi avanti compiuti in un’area che, per diversi anni, ha rappresentato uno degli esempi di degrado e abbandono di questa parte della città.

Edifici recuperati, facciate riqualificate, nuove pavimentazioni e le prime alberature restituiscono già un’immagine profondamente diversa rispetto al passato.

Ex mattatoio, il cantiere avanza: conclusione prevista nel 2027

I lavori proseguono su più fronti. Alcuni degli immobili interessati dall’intervento presentano già facciate rinnovate e nuovi infissi, mentre su altri edifici sono ancora presenti le impalcature necessarie alle opere di recupero.

Anche gli spazi esterni iniziano ad assumere una configurazione ben definita, con la realizzazione delle pavimentazioni, delle aiuole e dei muretti.

Come riportato nel cartello di cantiere, i lavori relativi al secondo stralcio dell’intervento sono iniziati il 14 aprile 2025, con un importo contrattuale di circa 6 milioni di euro e con una durata complessiva di 540 giorni.

La conclusione delle opere (da progetto teoricamente per fine ottobre, data oramai sforata) è attesa nel corso del 2027, verosimilmente dopo quella del vicino Orto botanico, il cui cantiere si trova in una fase più avanzata.

Museo dei Trasporti, nuovi uffici Atam e spazi pubblici: ecco cosa nascerà

Il progetto non si limita al recupero architettonico degli edifici storici, ma punta a restituire all’intera area nuove funzioni.

Tra gli interventi più interessanti figura la realizzazione del Museo dei Trasporti, uno spazio dedicato alla memoria e all’evoluzione della mobilità, che sorgerà all’interno di uno degli immobili storici recuperati.

Prevista anche la realizzazione dei nuovi uffici Atam, con spazi amministrativi, front office per i cittadini e archivi.

A completare il progetto saranno una piazza pubblica, aree verdi attrezzate, una caffetteria, parcheggi e spazi destinati alle attività culturali, associative e di aggregazione.

Un intervento che punta a recuperare la memoria storica del luogo, senza rinunciare a nuove funzioni e servizi per la collettività.

Dal progetto del 2024 alla consegna dei lavori: l’iter avviato da Falcomatà

Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area del Foro Boario era stato presentato nel giugno del 2024 a Palazzo Alvaro, dall’allora sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, insieme ai vertici di Atam, ai rappresentanti della Camera di Commercio e ai progettisti.

Un investimento complessivo da 12 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi Pnrr nell’ambito dei Piani urbani integrati, riguardante una superficie di circa 24 mila metri quadrati.

Nell’aprile del 2025 era arrivata la consegna dei lavori relativi all’ex mattatoio e all’ex canile comunale, per un intervento sostenuto da un finanziamento di circa 8 milioni di euro.

In quell’occasione Falcomatà aveva sottolineato il valore dell’opera per la rigenerazione urbana della città. “Un luogo storico della nostra città sarà completamente recuperato e riconsegnato alla comunità con una nuova veste”. A distanza di oltre un anno e mezzo, quella prospettiva sta diventando sempre più concreta.

Viale Calabria si prepara a cambiare volto

La riqualificazione dell’ex mattatoio assume un significato ancora maggiore se inserita nel contesto degli altri cantieri in corso nella zona sud di Reggio Calabria.

A pochi metri di distanza, infatti, stanno per concludersi i lavori del nuovo Orto botanico, mentre poco più avanti è in costruzione il parco del rione Ceci.

Tre interventi distinti, ma concentrati in una porzione di città relativamente circoscritta, che potranno contribuire a migliorare la vivibilità di un’area densamente popolata.

Nuovi spazi verdi, luoghi di aggregazione, servizi, strutture culturali ed edifici storici recuperati. Una trasformazione urbanistica destinata a interessare in particolare Viale Calabria, una delle principali arterie cittadine.

Sarà altrettanto importante accompagnare il completamento delle singole opere con interventi di manutenzione e decoro delle strade circostanti, così da valorizzare l’intero contesto urbano.

Il 2027 potrebbe rappresentare un anno di svolta per la zona sud di Reggio Calabria. Dopo anni di progetti, annunci e cantieri, diversi interventi di riqualificazione si avvicinano finalmente al traguardo, con la prospettiva di restituire ai cittadini spazi a lungo inutilizzati o poco valorizzati.