Un momento delicato, ma nessuna resa. Alla vigilia della sfida contro Napoli, il capitano della Domotek Volley, Domenico Laganà, fa il punto in casa amaranto con la lucidità di chi conosce il peso delle parole e la responsabilità del ruolo.

Capitano, è un momento complesso, ma non si molla niente, giusto?

«Ah, è un momento complesso perché veniamo da una sconfitta comunque pesante, da un 3-0 netto rispetto alle altre partite combattute che abbiamo affrontato fino ad oggi. Però complesso no, perché la squadra c’è: ci alleniamo, siamo qui per questo, ci sono i ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare e tanta voglia di migliorare. Quindi io credo tanto nelle potenzialità di questa squadra».

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Che squadra è Napoli?

«Napoli, come tutte le squadre in A2 Credem, è una squadra forte e sicuramente allestita per stare nei piani alti. Su tutti un palleggiatore espertissimo, che è molto bravo. Però vengono qui in casa nostra, quindi speriamo di vendere cara la pelle».

L’atteggiamento prima della prestazione

Quali sono i punti di criticità sui quali lavorare nonostante gli acciacchi?

«Ai punti di criticità ci penseranno sicuramente gli allenatori, il nostro staff tecnico: saranno loro a capire dove dobbiamo lavorare e dove dobbiamo migliorare. Io quello che posso dire è che possiamo migliorare tanto nell’atteggiamento, in quello che possiamo dare in partita, soprattutto in questi momenti di difficoltà legati agli acciacchi. Perché è da lì che deve partire tutto: dall’atteggiamento, dalla voglia di fare bene, dalla fame. Poi, a mio avviso, la prestazione potrebbe essere una conseguenza: magari la prestazione non arriva, ma parte tutto dall’atteggiamento».

Un appello al tuo pubblico.