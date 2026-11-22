Si interrompe a Lagonegro la corsa della Domotek Reggio Calabria, che incassa la prima sconfitta netta della stagione. Dopo la splendida vittoria conquistata sul campo di Fano, gli amaranto non riescono a completare il doppio colpo esterno e si arrendono alla formazione lucana, una delle grandi favorite del campionato.

Finisce 3-0 per la squadra di casa, con i parziali di 25-21, 25-19 e 25-17. Una serata complicata per la squadra reggina, costretta a fare a meno di Saitta, autentico faro del gioco amaranto, fermato da un infortunio. Un’assenza pesante contro un avversario di altissimo livello, capace di imporre il proprio ritmo e conquistare tre punti che valgono l’aggancio in vetta alla schiacciasassi Grottazzolina.

Domotek, le grandi del campionato restano un ostacolo

Il risultato conferma le difficoltà incontrate finora dalla Domotek negli scontri con le principali candidate al vertice. Le uniche due partite senza punti, nelle sei disputate, sono arrivate proprio contro Grottazzolina e Lagonegro, le due formazioni che guidano il torneo. A queste si aggiunge la sfortunata sconfitta al tie-break contro Gioia del Colle, una gara nella quale gli amaranto erano comunque riusciti a conquistare un punto.

Il bilancio stagionale parla adesso di tre vittorie, tutte ottenute al tie-break, e tre sconfitte, per un totale di sette punti. Un bottino che consente alla Domotek di restare ancora in zona playoff, in attesa del completamento delle altre partite del turno.

Mercoledì al PalaCalafiore arriva Napoli

Non ci sarà molto tempo per ripensare alla sconfitta. Il calendario offre immediatamente alla formazione reggina l’opportunità di tornare in campo e cercare il riscatto. Mercoledì sera, al PalaCalafiore, la Domotek ospiterà Napoli, reduce dalla vittoria al tie-break contro Palmi.