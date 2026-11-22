Una domenica mattina in giro per Reggio Calabria per verificare lo stato dei servizi e annunciare un intervento atteso da anni. Il sindaco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha mostrato il risultato dei lavori di pulizia del torrente Torbido, situato davanti al PalaCalafiore, anticipando un piano più ampio che interesserà i corsi d’acqua del territorio comunale.

Un’area che, secondo quanto raccontato dal primo cittadino, da oltre quindici anni non veniva sottoposta a un intervento di pulizia così esteso. E nel tempo, la vegetazione aveva occupato gran parte del letto del torrente, trasformandolo in un canneto e creando problemi di degrado, sicurezza e visibilità verso il mare.

Cannizzaro: “Dopo oltre 15 anni abbiamo ripulito il torrente Torbido”

“In questo momento mi trovo accanto al torrente Torbido, sapete qual è? È quello antistante il Palacalafiore, ve lo ricordate com’era?”.

Così il sindaco apre il video, mostrando l’area interessata dall’intervento e ricordando le condizioni in cui versava fino a poco tempo fa.

“Era diventato un canneto pieno di erbacce che rappresentava il degrado più assoluto ma soprattutto il pericolo, oltre che ostruiva la visibilità panoramica verso il mare. Da oggi non sarà più così, perché lo abbiamo ripulito tutto, forse dopo oltre 15 anni, mi dicono anche di più”.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, punta a restituire decoro a una zona particolarmente frequentata della città, anche in considerazione della vicinanza con il principale impianto sportivo al coperto di Reggio Calabria.

Torrenti di Reggio Calabria, il piano da Catona a Bocale

Ma la notizia più importante riguarda soprattutto ciò che dovrebbe accadere nelle prossime settimane. La pulizia del Torbido, infatti, non resterà un intervento isolato. Il primo cittadino ha annunciato la volontà di estendere le operazioni di pulizia ai torrenti che attraversano il territorio comunale, attraverso un accordo con il Consorzio di Bonifica della Calabria.

“Non sarà l’unico intervento che andremo a fare perché, grazie a una convenzione che sottoscriveremo nei prossimi giorni col Consorzio di Bonifica della Calabria, li ripuliremo tutti. Da Catona a Bocale”.

Un annuncio che riguarda quindi un’ampia porzione del territorio reggino, dalla periferia nord fino alla zona sud della città.

L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare una problematica che interessa numerosi corsi d’acqua cittadini, dove la crescita incontrollata della vegetazione può ostacolare il regolare deflusso delle acque, soprattutto in occasione delle piogge più intense.

Resta adesso da conoscere il cronoprogramma degli interventi, le risorse disponibili e le modalità operative della convenzione annunciata dal sindaco.