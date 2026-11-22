Non riesce a sbloccarsi la Vumbaca Reggio Bic, che al PalaCalafiore deve arrendersi agli Asinara Waves Porto Torres con il punteggio di 55-79. Una gara dai due volti per la formazione di coach Antonio Cugliandro, capace di reagire con carattere nel secondo periodo, arrivando anche a ricucire completamente lo svantaggio, ma senza riuscire a mantenere la stessa intensità nella seconda parte dell’incontro.

L’avvio sorride ai padroni di casa, con Barbibay che firma il primo canestro della partita. La risposta sarda arriva immediatamente con Twigt. Porto Torres alza subito la pressione difensiva e, grazie a un parziale di 5-2 impreziosito da un canestro con fallo subito da Pratt, costringe coach Cugliandro a chiamare il primo timeout.

Al rientro in campo, il pressing degli ospiti mette in difficoltà la manovra reggina, favorendo diverse situazioni di contropiede che consentono ai sardi di allungare fino al +8. Capitan Clemente prova a scuotere i suoi trovando punti preziosi sotto canestro, ma la difesa di Porto Torres si dimostra particolarmente efficace nel chiudere gli spazi e impedire alla Reggio Bic di sviluppare il proprio gioco interno.

I padroni di casa soffrono anche a rimbalzo e alcuni palloni persi permettono agli ospiti di incrementare il vantaggio. Sul -11, arriva un nuovo timeout per la formazione reggina. La reazione passa dalle mani di Barbibay, autore di un importante parziale personale di 4-0 che riporta i suoi a sette lunghezze di distanza. Porto Torres, tuttavia, mantiene il controllo e chiude il primo quarto avanti 13-23.

La grande reazione nel secondo quarto

Al ritorno sul parquet, la Vumbaca Reggio Bic mostra un volto completamente diverso. La partita diventa più equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Clemente trova anche una tripla importante per ridurre il divario, mentre Clifton contribuisce ad avvicinare ulteriormente i reggini, portandoli sul -6 e costringendo gli Asinara Waves a fermare il gioco.

La pressione difensiva richiesta da coach Cugliandro comincia a dare i suoi frutti. La Reggio Bic recupera palloni, trova maggiore fluidità nella manovra e costruisce una rimonta che riaccende il pubblico del PalaCalafiore. I padroni di casa arrivano fino al -2, dimostrando di poter competere alla pari con la formazione sarda.

L’inerzia sembra ormai dalla parte dei reggini e, a un minuto e mezzo dalla sirena, è Clifton a firmare il canestro del meritato pareggio. Porto Torres chiama timeout, ma la pausa permette agli ospiti di riorganizzarsi e trovare un nuovo parziale di 4-0. Si va così all’intervallo lungo sul 32-36, con la Reggio Bic pienamente in partita dopo aver recuperato gran parte dello svantaggio iniziale.

Porto Torres riprende il controllo nella ripresa

Il terzo periodo si apre con Clemente a segno in contropiede, ma Porto Torres risponde immediatamente. Gli ospiti ritrovano progressivamente ritmo e precisione, tornando a imporre la propria organizzazione difensiva e offensiva. Il vantaggio torna rapidamente in doppia cifra, costringendo ancora una volta coach Cugliandro a interrompere il gioco.

La Vumbaca Reggio Bic prova a rimanere aggrappata alla partita, ma non riesce a ritrovare la lucidità e l’efficacia mostrate nel secondo quarto. Gli Asinara Waves approfittano delle difficoltà reggine e continuano a colpire, chiudendo la terza frazione sul 44-56.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa non riescono a invertire nuovamente l’inerzia. Porto Torres continua a trovare soluzioni dalla lunga distanza e in transizione, mentre la difesa ospite limita con attenzione i principali terminali offensivi reggini. A metà dell’ultima frazione il divario raggiunge i venti punti.

Coach Cugliandro prova a cambiare le carte in tavola, concedendo spazio anche a Ilaria D’Anna, già protagonista nella precedente sfida contro Cantù. La Reggio Bic continua a lottare, ma gli errori e la maggiore concretezza degli avversari rendono ormai difficile qualsiasi tentativo di rimonta.

La sirena finale sancisce il successo degli Asinara Waves Porto Torres per 55-79.

Una settimana di lavoro per ripartire

Per la Vumbaca Reggio Bic arriva un’altra battuta d’arresto in questo campionato di Serie A. Resta il rammarico per una seconda frazione di grande carattere, nella quale i reggini erano riusciti a recuperare lo svantaggio e a raggiungere il pareggio, senza però riuscire a dare continuità a quella prestazione nei due periodi successivi.

Servirà adesso una settimana di lavoro intenso per coach Antonio Cugliandro e i suoi ragazzi, chiamati a ripartire dagli aspetti positivi mostrati nella rimonta e a trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti.

Tabellino

Vumbaca Reggio Bic – Asinara Waves Porto Torres 55-79

Parziali: 13-23, 19-13, 12-20, 11-23.

Vumbaca Reggio Bic: Clifton 16, Marcondes 19, D’Anna, Santos Da Silva 4, Billi 2, Barbibay 14, Messina, Giglio, Yeager. Coach: Antonio Cugliandro.

Asinara Waves Porto Torres: Bobbato, Benvenuto 9, Spanu, Luszynsky 1, Puggioni 2, Dreimuller 16, Pratt 25, Twigt 19, Edward 3, Quaranta, Cavanagh 4. Coach: Łuszyński.