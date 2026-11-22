Poche ore alla palla a due tra Myenergy Viola e A2A Leonessa Brescia: i neroarancio alle 17:00 scendono sul parquet amico del Palacalafiore per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP ‘Old Wild West’, Girone A.

Fermi a 8 punti in classifica, i reggini vogliono lasciarsi prontamente alle spalle la battuta d’arresto maturata nel finale sul campo dell’Andrea Costa Imola (78-73). Nel post-partita in terra romagnola, coach Michele Carrea ha sottolineato come la squadra abbia faticato a reggere l’impatto con la fisicità e il dominio a rimbalzo degli avversari nei primi due quarti, evidenziando tuttavia la reazione d’orgoglio e il tentativo di rimonta nel finale guidato dal carattere del gruppo.

Affrontare una delle big del torneo come Brescia richiederà un approccio ed una determinazione di altissimo livello per trovare, per la prima volta quest’anno, la vittoria davanti al pubblico di Pentimele.

L’avversario: la corazzata A2A Leonessa Brescia di coach Marco Calvani

La A2A Leonessa Brescia occupa la seconda posizione solitaria in classifica a quota 14 punti, confermandosi tra le grandi protagoniste del girone. La panchina bresciana è affidata a un tecnico di grande esperienza come coach Marco Calvani, mentre il roster ha registrato di recente la risoluzione consensuale del contratto con l’esterno Mihail Naumoski.

Il pacchetto degli esterni e la regia dei lombardi poggiano su pedine di assoluto spessore per la categoria: il playmaker Luca Vencato, il playmaker/guardia Riccardo Tavernelli, il duttile Gherardo Sabatini, la guardia Maks Klanjscek e il giovane talento Adriano Bazan (esterni siciliano classe 2006 già protagonista con la Virtus Roma proprio sotto la guida di Calvani). Completano il reparto il serbo Lazar Nikolic e l’esterno Santiago Cabodevilla.

Nel reparto ali e sotto i tabelloni la Leonessa vanta una fisicità imponente e un mix perfetto di gioventù ed esperienza: l’ala-pivot Matteo Da Ros, l’esperto lungo ex nazionale Christian Burns, il lungo Eric Lombardi, il giovane pivot Francesco Frosini e il centro Mattia Santinon.

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Info e Diretta Streaming

Arbitri della serata i signori Marcello Manco di Portici (NA), Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Luca Moriello di Marcianise (CE). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.