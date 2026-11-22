“Buonasera a tutti, popolo gialloverde.

È stata una settimana particolarmente travagliata, caratterizzata da difficoltà, tensioni e problematiche legate alle vicissitudini societarie e alla complessa situazione che abbiamo ereditato dalla precedente gestione Travagin.

Fortunatamente, è rientrato l’allarme che si era creato all’interno del gruppo squadra. I ragazzi hanno compreso che la nuova compagine societaria, insediatasi da pochissimi giorni, non può risolvere tutto dall’oggi al domani, ma sta lavorando senza sosta, con serietà, sacrificio e determinazione, per riportare questa prestigiosa società fuori da una situazione sportiva e societaria certamente difficile e insolita per la sua storia.

Non siamo venuti qui per arrenderci alle difficoltà, ma per affrontarle e superarle.

Come avete visto, oggi sono stati ufficializzati tre nuovi innesti di spessore, che andranno a rafforzare la nostra rosa. Altri importanti rinforzi arriveranno già nel corso della prossima settimana.

Sempre come avrete avuto modo di vedere, abbiamo ufficialmente presentato il nuovo allenatore, mister Salvatore “Sasà” Soviero, un nome importante per la nostra piazza, una figura di spessore e di grande esperienza nel mondo del calcio. Siamo convinti che la sua personalità, la sua competenza e il suo carisma potranno offrire un contributo significativo per affrontare e superare questa fase particolarmente complicata della nostra stagione.

Voglio dirvi una cosa con estrema sincerità: stiamo compiendo sforzi enormi, persino superiori a quelle che sono le nostre attuali possibilità, perché crediamo nell’Enna Calcio, nella sua storia e nel suo futuro.

Ma da soli non possiamo farcela.

Ed è proprio per questo che oggi voglio rivolgermi direttamente a voi, ai nostri tifosi, al nostro meraviglioso popolo gialloverde.

DOMANI (oggi) ABBIAMO BISOGNO DI VOI!

Vi chiedo di essere numerosi a Troina, di stare vicini alla squadra, di far sentire ai nostri ragazzi il calore, la passione e l’orgoglio di indossare questi colori.

Ci attende uno scontro importantissimo, una sfida delicatissima che può rappresentare un momento di svolta per la nostra stagione.

Una vittoria domani significherebbe molto più di tre punti: significherebbe restituire fiducia, entusiasmo e speranza a tutto, e sottolineo tutto, il mondo gialloverde.

Non vi prometto miracoli, ma vi prometto impegno, sacrificio e la volontà di non lasciare nulla di intentato per risollevare le sorti della nostra amata Enna.

Ve lo chiedo con il cuore in mano: domani riempiamo gli spalti di Troina. Facciamo sentire che l’Enna Calcio non è sola!

Abbiamo bisogno di ritrovare tutti insieme quell’entusiasmo che soltanto questa città e questa tifoseria sanno trasmettere.

Grazie a tutti, di cuore”.