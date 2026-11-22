Athletic Palermo-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un dubbio in mezzo
Gli amaranto di Marchionni vogliono difendere il primato solitario
22 Novembre 2026 - 00:48 | Redazione
Dopo aver conquistato la vetta solitaria della classifica, per la Reggina arriva il momento di difendere il primato. Gli amaranto tornano in Sicilia per affrontare l’Athletic Palermo, nella gara valida per la tredicesima giornata del girone I di Serie D. Si gioca alle ore 14.30, al Velodromo Paolo Borsellino.
La squadra di Marco Marchionni arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo. Tre vittorie consecutive, undici reti realizzate nelle ultime tre partite e soprattutto il successo per 3-2 nello scontro diretto contro il Sambiase, che ha consentito agli amaranto di portarsi a quota 29 punti, due lunghezze sopra la Vibonese.
Numeri che certificano l’ottimo momento, compreso il miglior attacco del campionato con 31 gol realizzati in dodici giornate. Ma proprio adesso arriva una delle prove più importanti: dare continuità ai risultati, gestire la pressione del primo posto ed evitare cali di concentrazione contro avversari sulla carta meno quotati. Il tecnico dovrebbe anche stavolta confermare l’undici delle ultime settimane con un solo dubbio in mezzo al campo.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo (Rossetti), Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni
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