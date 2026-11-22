Serie D: occhi puntati su Sambiase-Vibonese. Il programma della giornata e la classifica attuale
Complicata trasferta per la Reggina in casa dell'Athletic Palermo
22 Novembre 2026 - 00:32 | Redazione
Il big match di giornata è quello che si gioca a Lamezia tra il Sambiase e la Vibonese. Non meno importante l’incontro che la Reggina giocherà in trasferta sul campo dell’Athletic Palermo. Da seguire anche PraiaTortora-Nissa.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Reggina
PraiaTortora – Nissa
Enna – Favara
Licata – Vigor Lamezia
Milazzo – Trapani
Modica – Avola
Siracusa – Ragusa
Sambiase – Vibonese
Gela – Nuova Igea Virtus
La classifica
- Reggina 29
- Vibonese 27
- Sambiase 26
- Avola 20
- PraiaTortora 19
- Milazzo 19
- Nuova Igea 19
- Licata 17
- Gela (-1) 16
- A. Palermo 15
- Siracusa (-7) 15
- Nissa 15
- Modica 13
- Trapani (-5) 10
- Vigor Lamezia 9
- Favara 8
- Ragusa 6
- Enna 3
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