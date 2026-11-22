Athletic Palermo-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Tutti i tifosi "costretti" a seguire l'incontro da lontano
22 Novembre 2026 - 00:23 | Redazione
Reggina in trasferta contro l’Athletic Palermo senza i propri tifosi. Per la terza volta in questa stagione ai supporters amaranto è stato impedito di stare al fianco della squadra, motivo in più per Acquadro e compagni per metterci ulteriore impegno con l’obiettivo di arrivare alla vittoria.
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
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In streaming su www.reggiotv.it e on demand
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