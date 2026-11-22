Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3: nessun danno
Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 22.58
22 Novembre 2026 - 07:19 | di Redazione
Una scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 22,58 nella zona di Vibo Valentia.
La magnitudo è di 4.3 con epicentro a 4 km da Capistarno e profondità 38 km, come riporta l’Ingv.
La scossa è stata avvertita lungo la costa Tirrenica e anche a Catanzaro. Al momento, fortunatamente, non vengono segnalati danni a persone o cose.
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