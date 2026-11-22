Libri in prestito, gruppo di lettura e incontri con gli autori. La fondatrice racconta la nascita e il primo anno di attività di una biblioteca viva e in continuo aggiornamento

Nella zona sud di Reggio Calabria, lontano dal frastuono del centro e dai circuiti culturali più battuti, c’è una porta che il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 19, si apre su un piccolo universo fatto di carta, storie e calore umano. Si chiama La Biblioteca di Anna e ha appena spento la sua prima candelina, celebrando un anno di attività che ha trasformato una stanza dimenticata in un presidio vivo di socialità e condivisione.

A guidare questo spazio c’è Anna Benedetto, lettrice appassionata che della lettura ha fatto il filo conduttore delle sue giornate. Eppure, come racconta lei stessa con spontaneità, aprire una biblioteca non era un sogno chiuso nel cassetto da sempre: è stata un’intuizione nata quasi per caso, un paio d’anni fa, chiacchierando con gli amici:

“Mi sono resa conto di avere tantissimi libri a casa. Non volevo una libreria classica in cui si vendono volumi, ma un luogo di condivisione”.

Dalla stanza del nonno a un salotto letterario

A dare forma concreta a quell’idea c’era già un luogo del cuore: una stanza nella casa lasciatale dal nonno. Affittata in parte a professionisti, quella camera era rimasta senza destinazione, trasformata col tempo in un ripostiglio pieno di oggetti accumulati. Per svuotarla sono serviti innumerevoli viaggi verso l’isola ecologica e l’aiuto prezioso di due amici architetti, Maria Rosa Calì e Roberto Cirò, che hanno ridisegnato lo spazio con ingegno e affetto.

Entrando oggi ne La Biblioteca di Anna, si respira ancora l’anima di quel recupero artigianale: l’unica superstite dello sgombero è un’antica sedia di midollino, diventata una delle sedute simbolo intorno a cui ci si riunisce per chiacchierare di libri. Anche la scrivania racconta una storia di rinascita: nasce da due vecchi tavoli da cucina saldati insieme a formare una grande “L”, l’ossatura attorno a cui sono poi sono posizionate le librerie.

Un caffè tra i libri: la dimensione umana della lettura

Chi varca la soglia non trova il silenzio austero delle sale di lettura tradizionali, ma un ambiente intimo, caldo e profondamente familiare. Nel corridoio d’ingresso Anna ha allestito una piccola libreria accanto a un tavolino con la macchinetta del caffè, lo zucchero e il contenitore delle cialde. Perché qui il prestito è solo l’inizio:

“Quando i miei soci vengono a restituire un libro, se hanno dieci minuti si siedono, ci raccontiamo le ultime letture, i fatti della giornata, prendiamo un caffè insieme. Si crea una dimensione davvero speciale”.

Pur non ricevendo finanziamenti pubblici, Anna cura personalmente il catalogo dei libri con passione e attenzione, puntando soprattutto sulla narrativa contemporanea. Una biblioteca viva e in continuo aggiornamento, alimentata acquistando novità nelle librerie, cogliendo le edizioni in sconto ed esplorando il mercato dell’usato, affinché chi entra trovi sempre qualcosa di fresco e stimolante.

Un punto d’incontro per il quartiere e gli autori del territorio

Costituita come Associazione di Promozione Sociale, ONLUS ed ETS, La Biblioteca di Anna nasce con un obiettivo chiaro: fare gruppo in un posto piacevole, creando legami. Una scommessa vinta, capace di mettere d’accordo sia i lettori forti sia chi con i libri non aveva mai avuto grande confidenza.

L’accoglienza dei reggini è stata calorosa e non sono mancati i curiosi che, affascinati dall’atmosfera, hanno preso in mano un romanzo quasi per caso, scoprendo che un libro tira l’altro.

Oltre al prestito, la vita dell’associazione pulsa attraverso il Gruppo di Lettura “ApertaMente”, uno spazio di confronto libero dove le pagine lette diventano il pretesto per aprirsi agli altri e confrontarsi sul mondo, e attraverso gli incontri con gli autori reggini.

Proprio i primi di novembre, per festeggiare il primo anniversario, la biblioteca ha ospitato Gaetano Messineo, autore reggino trapiantato a Milano, che ha presentato il suo romanzo d’esordio — seguendo la scia degli incontri già realizzati nel corso di questo primo anno di attività con Diego Pitea e Antonio Calabrò.

Come entrare a far parte della biblioteca

Aderire a questa realtà è semplice e pensato per adattarsi alle abitudini di ogni lettore. Il prestito funziona tramite tesseramento associativo:

Tessera Full: dà diritto a prendere in prestito fino a due libri al mese per un intero anno.

dà diritto a prendere in prestito fino a due libri al mese per un intero anno. Tessera Fly: una formula flessibile per prendere 5 libri da utilizzare nell’arco di un anno scalare.

una formula flessibile per prendere 5 libri da utilizzare nell’arco di un anno scalare. Tessere speciali: create appositamente in occasione di periodi particolari come l’estate o il Natale, perfette anche come idea regalo.

I tesserati restano poi connessi tutto l’anno grazie a un gruppo WhatsApp dedicato, dove ci si scambia consigli, aggiornamenti sulle nuove acquisizioni e inviti agli eventi.

In una città che ha bisogno di spazi di aggregazione autentici, La Biblioteca di Anna dimostra che bastano una stanza luminosa, una tazzina di caffè e la voglia di condividere storie per far fiorire una comunità.

Maggiori informazioni

La Biblioteca di Anna a Reggio Calabria è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro dedicata al prestito bibliotecario e alla condivisione della lettura.

Via San Francesco da Paola 108/B, quarto piano, Reggio Calabria (zona sud).

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00.

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