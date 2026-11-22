Un’opera incompiuta, un pugno negli occhi e nel cuore dei reggini. Il parcheggio multipiano di via Rausei, a pochi passi dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, è ancora lì. Immobile, inutilizzato, fermo con le quattro frecce da così tanti anni che ormai è diventato uno dei simboli più evidenti delle difficoltà della città nel portare a termine le opere pubbliche.

Diversi piani di cemento che avrebbero dovuto rappresentare una risposta concreta alla cronica carenza di parcheggi nella zona degli Ospedali Riuniti e che, invece, continuano a raccontare una storia fatta di ritardi, lavori interrotti, problemi burocratici e occasioni mancate.

Adesso, però, qualcosa potrebbe muoversi. A riaccendere i riflettori sul futuro della struttura è Domenica Catalfamo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, intervenuta ai microfoni di Live Break, il format di approfondimento di CityNow.

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Catalfamo: «Risposte deludenti dagli uffici. Valutiamo due o tre soluzioni»

L’assessore non nasconde le difficoltà incontrate nell’affrontare una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. Anzi, dalle sue parole emerge una certa insoddisfazione per quanto sarebbe stato possibile realizzare negli anni precedenti.

«Al momento le risposte che mi hanno dato gli uffici sono state un po’ deludenti rispetto a quello che non è stato fatto e che si sarebbe potuto fare. Stiamo valutando due o tre soluzioni che speriamo nel giro di un paio di mesi portino ad una soluzione».

Parole che lasciano intravedere la volontà di imprimere una svolta, pur senza indicare ancora una strada definitiva. Catalfamo sottolinea soprattutto la necessità di assumersi la responsabilità di risolvere il problema, indipendentemente da chi abbia avviato l’intervento.

«A prescindere da chi l’ha realizzata, ci sentiamo in dovere di affrontare il problema e risolverlo».

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Parcheggio di via Rausei, prende quota l’ipotesi dei posti auto per i residenti

Tra le possibilità attualmente al vaglio dell’amministrazione comunale, quella di mantenere la destinazione originaria dell’edificio sembra essere una delle più concrete.

«Tra le ipotesi, il mantenimento della struttura adibita a parcheggio, perché anche altre idee non possono avere applicabilità. Tra le ipotesi, dedicare una parte dell’area ai residenti».

Una soluzione che potrebbe provare a rispondere contemporaneamente a due esigenze: garantire parcheggi a chi vive quotidianamente nel quartiere e recuperare spazi di sosta in un’area particolarmente trafficata, anche per la presenza del GOM.

L’assessore collega inoltre il futuro della struttura a una questione più ampia, quella della regolamentazione della sosta in città.

«È importante nei prossimi mesi condividere alcuni percorsi come il piano della sosta che veda luce nel Comune di Reggio».

Al momento, comunque, non ci sono una data certa per la ripresa dei lavori né un cronoprogramma per l’apertura. L’orizzonte di un paio di mesi indicato da Catalfamo riguarda l’individuazione di una possibile soluzione, non il completamento dell’opera.

Un’incompiuta lunga vent’anni: dal progetto del 2005 ai milioni necessari per completarla

Per comprendere la portata della vicenda basta ripercorrere la storia del parcheggio, più volte raccontata da CityNow.

La prima delibera comunale per la realizzazione dell’opera risale addirittura al 15 febbraio 2005, mentre il completamento era inizialmente previsto entro il 2017.

Nel febbraio 2019 CityNow raccontava già di un cantiere bloccato da mesi per una variante progettuale, con una struttura destinata, secondo le previsioni allora riportate, a ospitare 162 posti auto, 78 per l’utenza e 84 per i residenti. FOTO+1

Da allora, nonostante annunci e tentativi di sblocco, la situazione non ha trovato una soluzione definitiva.

Nel gennaio 2024, sempre durante una puntata di Live Break, l’allora sindaco Giuseppe Falcomatà aveva prospettato persino l’ipotesi della demolizione, qualora non fossero emerse le condizioni per completare e utilizzare l’edificio.

Più recentemente, nel novembre 2025, durante una seduta della Commissione Controllo e Garanzia, era emersa un’altra difficoltà: per terminare i lavori sarebbero serviti circa 3 milioni di euro, secondo quanto riferito dal responsabile unico del procedimento Domenico Macrì.

In quella stessa occasione erano state avanzate diverse ipotesi, dal coinvolgimento di soggetti privati alla riserva di una quota di parcheggi per i residenti. Una proposta, quest’ultima, già sostenuta da Giuseppe Marino.

Marino: «Opere pubbliche troppo lente. Parcheggi ai residenti come misura compensativa»

Proprio Giuseppe Marino, consigliere comunale del Partito Democratico, presente in studio insieme a Catalfamo durante la puntata di Live Break, si è soffermato sulle difficoltà che caratterizzano la realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto nel territorio calabrese.

«Purtroppo non viviamo in un Paese come la Cina. C’è una lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche che è un problema atavico del nostro Paese, dettato dall’inefficacia della burocrazia e, alle nostre latitudini, anche dalla non grande capacità finanziaria delle nostre imprese private».

Marino individua proprio nelle difficoltà economiche del tessuto imprenditoriale locale una delle cause che possono contribuire ai rallentamenti dei cantieri.

«Purtroppo, per la fragilità del sistema finanziario delle imprese calabresi, spesso le imprese si fermano».

Sul caso specifico di via Rausei, il consigliere ribadisce una proposta già avanzata in passato.

«Per il parcheggio di via Rausei un’ipotesi, così come proposto da CityNow, sarebbe quella di dedicare una parte e garantire un certo numero di parcheggi per i residenti, come misura compensativa».

Una posizione che trova quindi un punto di contatto con le ipotesi illustrate dall’assessore Catalfamo.

Via Rausei, dopo vent’anni di attese servono risposte concrete

Il confronto a Live Break riporta così al centro dell’attenzione un’opera che, negli anni, ha visto susseguirsi proposte, dichiarazioni e annunci senza arrivare al risultato più importante: la sua apertura.

Le ipotesi sul tavolo non mancano. Già nel gennaio 2026 il capogruppo di Forza Italia Federico Milia aveva rilanciato la possibilità di un partenariato pubblico-privato per completare l’infrastruttura e garantirne la gestione.

Adesso Catalfamo indica un orizzonte temporale di un paio di mesi per individuare una via d’uscita. Un passaggio che potrebbe rappresentare una prima risposta, ma che dovrà necessariamente essere seguito da decisioni amministrative, risorse e tempi certi.

Perché il parcheggio di via Rausei non è soltanto un edificio incompiuto. È un servizio mai restituito alla città, in una zona dove trovare un posto auto rappresenta quotidianamente un problema per residenti, pazienti, familiari e lavoratori dell’ospedale.

E dopo oltre vent’anni dalla prima delibera, Reggio Calabria attende ancora di sapere quando quello scheletro di cemento potrà finalmente diventare utile.