Botta e risposta a distanza, con il sorriso, tra Claudio Lotito e Marco Marchionni. Dopo la vittoria della Reggina contro il Sambiase, il patron amaranto si era presentato in sala stampa per un lungo intervento nel corso del quale aveva affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche sul rapporto con gli allenatori. Una frase, in particolare, non era passata inosservata: “Faccio calcio da più di venti anni e con gli allenatori sono assai spigoloso”.

Parole che raccontano il carattere di Lotito e il suo modo di rapportarsi con i tecnici. E alla vigilia della sfida contro l’Athletic Palermo, nel corso della consueta conferenza stampa, è arrivata anche la risposta di mister Marchionni: “Lui è un osso duro, ma anche io lo sono (sorride). Fa piacere avere comunque un presidente competente e siamo felici di avergli regalato una vittoria in sua presenza”.

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Una risposta che conferma il carattere deciso dell’allenatore amaranto, ma anche il rispetto nei confronti del patron. Due personalità forti, accomunate dalla volontà di vedere la Reggina protagonista.

E dopo il successo contro il Sambiase, conquistato proprio davanti agli occhi di Lotito, Marchionni spera di dare continuità ai risultati anche nella delicata trasferta di Palermo.