Il CONI Calabria celebra i talenti del karate reggino: riconoscimenti a Mollica, Benedetto e Zoccali
Una cerimonia al Centro Sportivo Matteo Pellicone per premiare un titolo italiano, un prestigioso VI Dan e il premio “Orgoglio reggino”
22 Novembre 2026 - 10:40 | Comunicato
Presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, il Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, ha voluto consegnare personalmente tre importanti riconoscimenti a protagonisti del karate calabrese e italiano, celebrando risultati sportivi, traguardi tecnici e percorsi di eccellenza che rappresentano motivo di orgoglio per tutto lo sport calabrese.
I riconoscimenti a Mollica e Benedetto
A ricevere il riconoscimento è stato Michael Mollica, campione italiano Juniores nella categoria -50 kg, titolo conquistato al termine di un percorso agonistico di grande valore. La consegna personale da parte del Presidente del CONI Calabria ha voluto sottolineare l’importanza del risultato raggiunto e il prestigio che il giovane atleta ha portato alla Calabria, confermando il valore del lavoro svolto dalla società e dallo staff tecnico.
Momento particolarmente significativo anche per Alessandra Benedetto, alla quale è stata consegnata la cintura bianca-rossa per il conseguimento del VI Dan, traguardo che la rende la più giovane in Calabria a raggiungere questo grado. Benedetto è inoltre l’atleta calabrese che vanta il maggior numero di medaglie conquistate ai Campionati Italiani, un palmarès straordinario che racconta una carriera costruita attraverso talento, sacrificio, costanza e una vita interamente dedicata al karate.
Il premio “Orgoglio reggino” a Rossella Zoccali
Il terzo riconoscimento è stato conferito a Rossella Zoccali, destinataria del premio “Orgoglio reggino- Bergamotto d’Oro”, istituito dalla sezione di Reggio Calabria dell’ANOAI (Associazione Nazionale Olimpici e Azzurri d’Italia). Il premio le è stato assegnato per essere la prima calabrese a ricoprire il ruolo di tecnico della Nazionale italiana di karate, per aver formato, a soli 28 anni, un atleta capace di conquistare il titolo di Campione Italiano e per aver conseguito anche il grado di IV Dan.
Un riconoscimento che celebra non soltanto il ruolo tecnico, ma anche la capacità di formare, trasmettere valori e accompagnare i giovani verso importanti traguardi sportivi.
Grande l’orgoglio del Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale delle due insegnanti e tecniche della società:
«Alessandra e Rossella sono due professoresse che dedicano la loro vita alla formazione dei giovani. Alessandra ha 40 anni, insegna Educazione fisica e ha dedicato la sua vita allo sport. La sua carriera, i risultati raggiunti e anche il suo fisico statuario sono la dimostrazione concreta di una vita vissuta all’insegna dell’attività sportiva, della disciplina e della cura del proprio corpo. Rossella, professoressa di Lettere, a soli 28 anni, ha già raggiunto un traguardo importante entrando nello staff tecnico della Nazionale giovanile U14 e formando un atleta capace di conquistare il titolo italiano. Sono risultati che mi rendono particolarmente orgoglioso, perché rappresentano il frutto di un lavoro quotidiano, di passione e di una precisa scelta educativa».
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