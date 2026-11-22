Presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, il Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, ha voluto consegnare personalmente tre importanti riconoscimenti a protagonisti del karate calabrese e italiano, celebrando risultati sportivi, traguardi tecnici e percorsi di eccellenza che rappresentano motivo di orgoglio per tutto lo sport calabrese.

I riconoscimenti a Mollica e Benedetto

A ricevere il riconoscimento è stato Michael Mollica, campione italiano Juniores nella categoria -50 kg, titolo conquistato al termine di un percorso agonistico di grande valore. La consegna personale da parte del Presidente del CONI Calabria ha voluto sottolineare l’importanza del risultato raggiunto e il prestigio che il giovane atleta ha portato alla Calabria, confermando il valore del lavoro svolto dalla società e dallo staff tecnico.

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Momento particolarmente significativo anche per Alessandra Benedetto, alla quale è stata consegnata la cintura bianca-rossa per il conseguimento del VI Dan, traguardo che la rende la più giovane in Calabria a raggiungere questo grado. Benedetto è inoltre l’atleta calabrese che vanta il maggior numero di medaglie conquistate ai Campionati Italiani, un palmarès straordinario che racconta una carriera costruita attraverso talento, sacrificio, costanza e una vita interamente dedicata al karate.

Il premio “Orgoglio reggino” a Rossella Zoccali

Il terzo riconoscimento è stato conferito a Rossella Zoccali, destinataria del premio “Orgoglio reggino- Bergamotto d’Oro”, istituito dalla sezione di Reggio Calabria dell’ANOAI (Associazione Nazionale Olimpici e Azzurri d’Italia). Il premio le è stato assegnato per essere la prima calabrese a ricoprire il ruolo di tecnico della Nazionale italiana di karate, per aver formato, a soli 28 anni, un atleta capace di conquistare il titolo di Campione Italiano e per aver conseguito anche il grado di IV Dan.

Un riconoscimento che celebra non soltanto il ruolo tecnico, ma anche la capacità di formare, trasmettere valori e accompagnare i giovani verso importanti traguardi sportivi.

Grande l’orgoglio del Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale delle due insegnanti e tecniche della società: