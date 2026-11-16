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Karate: la Fortitudo 1903 all’Open League di Roma. Adesso il Campionato Italiano Esordienti

I ragazzi hanno affrontato la competizione con determinazione e personalità, conquistando diverse vittorie

16 Novembre 2026 - 09:14 | Comunicato

Fortitudo

A rappresentare la Fortitudo 1903 sono stati gli Atleti Antonino Cuzzocrea, Luca Di Marno, Ettore Forgione, Chiara Chirico, Giuliana Amodeo, Marco Nucara, Antonio Giacco e Rebecca Pinto, Michael Mollica seguiti in gara dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto. Presente alla manifestazione anche il presidente della storica società reggina, Prof. Riccardo Partinico.

I ragazzi hanno affrontato la competizione con determinazione e personalità, conquistando diverse vittorie e mettendo in mostra una buona qualità tecnica, oltre alla capacità di confrontarsi con avversari di livello. Questa volta è mancato il podio, ma la Fortitudo torna da Ostia con indicazioni incoraggianti e la soddisfazione per le prestazioni offerte dai propri atleti.

Ogni competizione rappresenta un’importante occasione di crescita, confronto e maturazione sportiva. Il lavoro in palestra continua, con l’obiettivo di trasformare questi segnali positivi in nuovi traguardi.

Archiviata la trasferta romana, l’attenzione della Fortitudo 1903 è già rivolta al prossimo importante appuntamento: il Campionato Italiano Esordienti, in programma a Vigevano, dove la società reggina sarà presente con una rappresentativa di ben 10 atleti, pronta a confrontarsi con i migliori giovani karateka d’Italia.

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