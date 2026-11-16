Domotek ancora al tie break: cuore, anima e tanta qualità. Si torna al successo

Mettendoci il cuore, l’anima e tanta qualità. La Domotek Volley firma una vittoria bellissima e da ricordare.

Così come accaduto a Pineto, gli amaranto di Antonio Polimeni si ripetono e vincono al tie break con un assolo palpitante e d’antologia nel finale.

Resistendo all’infortunio del centrale titolare Marco Bragatto, i reggini ritrovano l’ottimo Daniele Buzzi, che ci ha messo tecnica, grinta e grande caratura.

Il successo è amaranto con due punti d’oro in classifica conquistati che proiettano la Domotek verso la sfida da giocarsi, sempre in trasferta, in casa della seconda forza del torneo, la Rinascita Lagonegro, sabato prossimo alle 18:30.

Meraviglioso, ancora una volta, il tifo amaranto da trasferta: i reggini in giro per l’Italia sono una costante intensa e da batticuore per spingere al successo i colori della città.

I sestetti di partenza

La Domotek parte con De Santis libero, Sen e Iervolino in banda, Boiko opposto, Bragatto e Presta al centro con Saitta al palleggio.

Fano risponde con Tondo, Pinali, Cattaneo, Palev, Karyagin, Trillini e Benedicenti (libero).

Primo Set

Molto bene l’inizio di Iervolino. Boiko manda in vantaggio Reggio Calabria (4-3), ma la pareggia subito Karyagin.

Allungo sul 5 a 7 per la Domotek. Dopo una grande ricezione di Saitta, Boiko scrive il +3.

Tondo impatta sul 12-12. Vantaggio Fano con Pinali. Il capitano Tondo firma il +2 per Fano e c’è il primo time out per Reggio Calabria. Fano allunga sul +4 con Catteneo in striscia al servizio per il

parziale di 8-0 per i locali. Mister Polimeni si gioca la carta Buzzi. Poco dopo è il momento del capitano Domenico Laganà.

Fano arriva al punto 20 con Trillini (20-15). Sen scrive il punto del 21-17. Pinali sigla il 22-17.

Il set point di Fano lo segna Pinali. Il primo set termina sul 25-20.

Secondo Set

Il secondo set riparte sulla falsa riga dell’inizio del primo. La Domotek con grinta ed atteggiamento mai arrendevole vola sul 5 a 9 con Boiko in evidenza. Karyagin scrive il suo settimo punto per il 7 a 12. Risponde Klemen Sen.

Boiko mette giù la palla dell’8 a 14. La Domotek prende il largo nel set: 8-16, dominando e sciorinando bel gioco.

Bragatto agisce bene al centro per il 18 a 9. Un set capolavoro per gli ospiti: il ventesimo punto lo scrive Iervolino.

Boiko con estrema potenza segna il 21 a 10, siglando anche il punto del 22 a 11.

Luca Presta va a segno con il punto del set point. Il set, dominato dagli amaranto, si chiude con il punteggio di 12 a 25.

Terzo Set

Il primo punto del terzo set lo segna Meschiari. Risponde Bragatto che poco dopo è costretto ad uscire per un infortunio, tra gli applausi sportivi del palasport Allende. 5-3 per gli ospiti con l’ace di Boiko. Fano reagisce ed il set vola sui binari dell’equilibrio. Pinali manda a segno il 10 a 9. Va a segno il ritrovato Buzzi. Reggio Calabria con un break di 3 punti a 0 sorpassa, con Boiko a punto. Sen dalla seconda linea scrive un nuovo vantaggio amaranto (13-12), risponde Cattaneo in crescita costante.

Tondo gioca bene a muro per il 16 a 14. Boiko esce alla grande dal timeout con un attacco dalla seconda linea.

Fano con Tondo in evidenza vola sul 19 a 15. Cattaneo è una sentenza al servizio per il 20 a 15.

Fano prova a chiuderla sul 22 a 17. Presta e Iervolino conducono gli amaranto sul 23 a 20.

Pinali manda giù la palla del set point, Tondo la chiude sul 25 a 20.

Quarto Set

Parte forte con un 2-0 tonico il team di casa. Reggio la impatta immediatamente. Presta porta in vantaggio la Domotek. Rimonta e sorpasso firmati Claudio Cattaneo. Palev scrive l’8 a 7 con un bel gioco sottorete. Pareggia Iervolino.

Sen colpisce per l’11-10 con un colpo da maestro. Il 12-14 lo scrive Boiko, idem il 15 a 12. Reggio si esalta e vola sul +4.

Meraviglioso Buzzi per il 19 a 15. Sen, invece, manda a referto il ventesimo punto amaranto.

Reggio accumula un buon vantaggio, domina e gestisce fino al 20-25 che porta la sfida al tie break.

Quinto Set

Nel tie break Reggio Calabriaparte fortissima fino all’1-5. Fano recupera ed entra subito sul pezzo (4-6). Tondo sbaglia il servizio ed è 4-7. Fantastico Klemen Sen per il 4 a 8. Sen si ripete a muro, poco dopo, per il 5-10. Tanti errori al servizio per Fano.

Saitta si rende protagonista di un recupero d’antologia. Boiko con forza e precisione sigla il 7 a 12. In scioltezza verso il match point. Il servizio di Boiko è potentissimo, il contrattacco di Fano vola out per la gioia amaranto. Grande successo per Reggio Calabria.

Il tabellino

Essence Hotels Fano – Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

(25-20, 12-25, 25-20, 20-25, 9-15)

Fano: Pinali 13, Trillini 6, Cattaneo 13, Benedicenti, Tondo 14, Falcioni, Palev 2, Bisotto, Boschini, Usanza, Meschiari 3, Karyagin 12, Pascucci, Zanolla.

All: Marco Bonitta Ass: Simone Roscini.

Domotek: De Santis, Bruno, Presta 7, Asteriti, Saitta 2, Bragatto 3, Buzzi 3, Laganà, Boiko 22, Iervolino 15, Favretto, Lazzaretto, Sen 6, Bonanno.

All: Antonio Polimeni Ass: Paolo Zambolin.

Arbitri Andrea Clemente di Parma e Claudia Angelucci di Rimini