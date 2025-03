KARATE: il Consiglio Federale FIJLKAM nomina la reggina Rossella Zoccali componente dello Staff Nazionale U14

Dopo l’elezione del Presidente FIJLKAM, dott. Giovanni Morsiani, per il quadriennio olimpico 2025/2028, il Consiglio Federale, nella 83^ riunione del settore Karate, ha provveduto alle nomine degli incarichi previsti nel Regolamento Organico Federale.

Coordinatore dell’attività sportiva nazionale ed internazionale è stato nominato Davide Benetello; la direzione tecnica è stata affidata a Luca Valdesi; Allenatori: per il Kata, Cinzia Colaiacomo e per il Kumite, Gennaro Talarico. Collaboratori: Nello Maestri, Lorena Busà e Luigi Busà.

Tra le altre importanti nomine assegnate ai massimi esperti del Karate nazionale ed internazionale, la Commissione ha deciso di nominare Componente dello Staff Nazionale U14 l’insegnante tecnico della “Fortitudo 1903” Rossella Zoccali.

Docente di materie letterarie e Consigliere provinciale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia“, insignita dei premi cittadini “Mimosa d’Argento” ed “Artemisia”, Rossella Zoccali dopo aver praticato karate agonistico a livello nazionale ed internazionale, ha deciso di dedicarsi all’insegnamento del Karate occupandosi del settore giovanile.

La giovanissima Rossella Zoccali, punto di riferimento di decine di ragazzi e ragazze, accoglie la notizia con euforia e orgoglio e ringrazia la Commissione Nazionale per averla scelta e Alessandra Benedetto e Riccardo Partinico per averla formata tecnicamente e professionalmente.