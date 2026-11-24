Un nuovo passo verso la piena operatività delle Circoscrizioni di Reggio Calabria. Dopo il ritorno degli organismi di rappresentanza territoriale, il finanziamento ministeriale di 670 mila euro e il lavoro avviato dall’amministrazione comunale per individuare e sistemare le sedi, arriva un’altra novità: il riconoscimento economico per l’attività svolta dai consiglieri circoscrizionali.

Questa mattina si è riunita la Commissione consiliare Affari istituzionali, presieduta dal consigliere di maggioranza Emiliano Imbalzano. All’ordine del giorno il provvedimento relativo ai rimborsi spettanti agli 80 consiglieri delle cinque Circoscrizioni cittadine, 16 per ogni circoscrizione reggina.

Circoscrizioni, 350 euro netti al mese per i consiglieri

La proposta prevede un rimborso fino a 350 euro netti mensili per ciascun consigliere, distribuito su dodici gettoni relativi alle sedute di commissione di circoscrizione.

Una novità per gli esponenti dei cinque organismi territoriali che, sin dal loro insediamento, hanno iniziato a lavorare nei quartieri e all’interno delle rispettive commissioni senza percepire gettoni di presenza.

L’obiettivo del ritorno delle Circoscrizioni, del resto, è proprio quello di creare un collegamento diretto tra amministrazione comunale e cittadini, intercettando le esigenze dei territori e portando all’attenzione di Palazzo San Giorgio le criticità di quartieri e periferie.

L’emendamento della minoranza: meno sedute, più tempo nei quartieri

Nel corso della seduta odierna non è mancato il confronto tra maggioranza e opposizione sulle modalità di riconoscimento del rimborso.

I consiglieri comunali di minoranza Filippo Quartuccio, Demetrio Delfino, Carmelo Versace e Giuseppe Marino hanno presentato un emendamento con l’obiettivo di ridurre da dodici a sei il numero delle sedute necessarie per far scattare i 350 euro netti per ogni consigliere, raddoppiando così l’importo riconosciuto per ciascuna partecipazione.

La proposta non puntava ad aumentare il rimborso mensile complessivo, ma a modificare le modalità attraverso cui i consiglieri potessero maturarlo.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, un numero inferiore di sedute avrebbe consentito infatti ai consiglieri circoscrizionali di dedicare più tempo all’attività sul territorio, al confronto con i cittadini e alla raccolta delle segnalazioni, senza dover necessariamente partecipare a dodici riunioni mensili per ottenere l’intero rimborso.

L’emendamento è stato respinto dalla maggioranza.

Via libera all’unanimità, primi rimborsi attesi entro Natale

Nonostante le differenti posizioni emerse durante il dibattito, il provvedimento è stato approvato all’unanimità, incassando anche il voto favorevole dei consiglieri di opposizione.

Il prossimo passaggio sarà quello in Consiglio comunale, dove la proposta dovrebbe approdare all’interno dell’Aula Battaglia tra lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre.

Salvo imprevisti nell’iter amministrativo, entro Natale gli 80 consiglieri di Circoscrizione potrebbero quindi ricevere i primi rimborsi per l’attività svolta.

Un ulteriore tassello nel percorso di attuazione del decentramento amministrativo a Reggio Calabria, in attesa del 2027, indicato dall’assessore Antonino Maiolino come l’anno della piena operatività delle cinque Circoscrizioni.