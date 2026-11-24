Serie B: il Palermo torna a vincere, colpaccio del Catanzaro. Risultati e classifica provvisoria
Tonfo dell'Empoli, adesso ultimo in graduatoria. Batosta anche per l'Ascoli
24 Novembre 2026 - 22:27 | Redazione
Uno scivolone, ma subito testa rialzata per la capolista Palermo che supera a suon di gol il Sudtirol. Tante reti anche per il Cesena e il Benevento. Catanzaro ufficialmente fuori dalla crisi con la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta.
I risultati della giornata
Juve Stabia – Catanzaro 1-3
V. Entella – Verona 2-1
Palermo – Sudtirol 4-1
Vicenza – Carrarese 0-1
Cesena – Ascoli 5-1
Benevento – Empoli 5-0
Mercoledi 25 novembre
Cremonese – Avellino
Pisa – Modena
Padova – Sampdoria
Mantova – Arezzo
Classifica
Palermo 30
Modena 25
Ascoli 21
Cesena 21
Avellino 19
Pisa 19
Mantiva 19
Benevento 19
Sudtirol 18
Padova 16
Verona 16
Carrarese 16
Cremonese 15
Sampdoria 14
Entella 13
Arezzo 12
Juve Stabia 12
Catanzaro 12
Vicenza 10
Empoli 9
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